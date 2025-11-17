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Украинский наземный дрон расстрелял из пулемета российского FPV-"ждуна", который поджидал на дороге. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские защитники продолжают демонстрировать инновационные подходы к борьбе с российскими диверсионными засадами. На передовой была зафиксирована эффективная работа украинского наземного дрона, оснащенного пулеметом, который обнаружил и уничтожил российский FPV-"ждун".

FPV-ловушка на маршруте

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского наземного дрона, заметив опасность, дистанционным огнем из установленного пулемета на платформе быстро и точно расстрелял российский БПЛА.

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Технологии, спасающие жизни

Наземные роботизированные комплексы все чаще применяют для разведки, разминирования и уничтожения опасных объектов. Подобные операции позволяют минимизировать риски для экипажей и пехоты и делают российские засады неэффективными.

Смотрите: Уничтожение вражеского беспилотника "Lancet" скоростным FPV-дроном "GRIM-8". ВИДЕО

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дроны (7271) бой (251)
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17.11.2025 09:45 Ответить
Жнива в Україні, продовжуються для ******!!
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17.11.2025 09:50 Ответить
Правильний спосіб ведення бойових дій.
Тільки таких дронів у нас мало.
Китай допомагає не нам.
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17.11.2025 10:46 Ответить
А що робити з живими "ждунами"?
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17.11.2025 10:59 Ответить
Бережуть життя особового складу. Молодці!
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17.11.2025 22:53 Ответить
 
 