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Украинский наземный дрон расстрелял из пулемета российского FPV-"ждуна", который поджидал на дороге. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинские защитники продолжают демонстрировать инновационные подходы к борьбе с российскими диверсионными засадами. На передовой была зафиксирована эффективная работа украинского наземного дрона, оснащенного пулеметом, который обнаружил и уничтожил российский FPV-"ждун".
FPV-ловушка на маршруте
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского наземного дрона, заметив опасность, дистанционным огнем из установленного пулемета на платформе быстро и точно расстрелял российский БПЛА.
Технологии, спасающие жизни
Наземные роботизированные комплексы все чаще применяют для разведки, разминирования и уничтожения опасных объектов. Подобные операции позволяют минимизировать риски для экипажей и пехоты и делают российские засады неэффективными.
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Тільки таких дронів у нас мало.
Китай допомагає не нам.