Український наземний дрон розстріляв із кулемета російського FPV-"ждуна", що чатував на дорозі. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські захисники продовжують демонструвати інноваційні підходи до боротьби з російськими диверсійними засідками. На передовій було зафіксовано ефективну роботу українського наземного дрона, оснащеного кулеметом, який виявив і знищив російського FPV-"ждуна".
FPV-пастка на маршруті
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор українського наземного дрона, помітивши небезпеку, дистанційним вогнем із встановленого кулемета на платформі швидко й точно розстріляв російський БПЛА.
Технології, що рятують життя
Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше застосовують для розвідки, розмінування та знищення небезпечних об’єктів. Подібні операції дозволяють мінімізувати ризики для екіпажів і піхоти та роблять російські засідки неефективними.
Тільки таких дронів у нас мало.
Китай допомагає не нам.