Український наземний дрон розстріляв із кулемета російського FPV-"ждуна", що чатував на дорозі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські захисники продовжують демонструвати інноваційні підходи до боротьби з російськими диверсійними засідками. На передовій було зафіксовано ефективну роботу українського наземного дрона, оснащеного кулеметом, який виявив і знищив російського FPV-"ждуна".

FPV-пастка на маршруті

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор українського наземного дрона, помітивши небезпеку, дистанційним вогнем із встановленого кулемета на платформі швидко й точно розстріляв російський БПЛА.

Технології, що рятують життя

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше застосовують для розвідки, розмінування та знищення небезпечних об’єктів. Подібні операції дозволяють мінімізувати ризики для екіпажів і піхоти та роблять російські засідки неефективними.

17.11.2025 09:45 Відповісти
Жнива в Україні, продовжуються для ******!!
17.11.2025 09:50 Відповісти
Правильний спосіб ведення бойових дій.
Тільки таких дронів у нас мало.
Китай допомагає не нам.
17.11.2025 10:46 Відповісти
А що робити з живими "ждунами"?
17.11.2025 10:59 Відповісти
Бережуть життя особового складу. Молодці!
17.11.2025 22:53 Відповісти
 
 