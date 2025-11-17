Український наземний дрон розстріляв із кулемета російського FPV-"ждуна", що чатував на дорозі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські захисники продовжують демонструвати інноваційні підходи до боротьби з російськими диверсійними засідками. На передовій було зафіксовано ефективну роботу українського наземного дрона, оснащеного кулеметом, який виявив і знищив російського FPV-"ждуна".

FPV-пастка на маршруті

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор українського наземного дрона, помітивши небезпеку, дистанційним вогнем із встановленого кулемета на платформі швидко й точно розстріляв російський БПЛА.

Технології, що рятують життя

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше застосовують для розвідки, розмінування та знищення небезпечних об’єктів. Подібні операції дозволяють мінімізувати ризики для екіпажів і піхоти та роблять російські засідки неефективними.

