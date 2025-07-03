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Наземний дрон тихцем під’їхав до ворожої позиції і "конфіскував" російський кулемет. ВIДЕО

Оператор безпілотника тихцем спрямував наземного дрона до ворожої позиції та "конфіскував" у росіян кулемет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований процес "конфіскації" опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-сіткомет у повітрі трофеїть ворожий безпілотник і транспортує його до українських позицій. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7584) дрони (5044) трофеї (187)


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Топ коментарі
+8
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати !!
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03.07.2025 12:36 Відповісти
+7
Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"⁠⁠...
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03.07.2025 12:46 Відповісти
+5
******* - неси домой!
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03.07.2025 12:29 Відповісти
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******* - неси домой!
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03.07.2025 12:29 Відповісти
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03.07.2025 13:12 Відповісти
учиться, учиться,учиться.
В.І,ленін
бажаю успіхів но бажано без кацапської ненармотивної лексики
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03.07.2025 12:34 Відповісти
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати !!
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03.07.2025 12:36 Відповісти
Судячи по шару іржі, він вже давно там лежить...
Але нічого, може і відремонтують хлопці.
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03.07.2025 12:40 Відповісти
Не конфіскував а затрофеїв
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03.07.2025 12:45 Відповісти
Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"⁠⁠...
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03.07.2025 12:46 Відповісти
Тихо ******* і пішов, називається знайшов
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03.07.2025 13:00 Відповісти
будет еще видео, на котором кацапы бьют и обссыкают орка, который провтыкал пулемёт
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03.07.2025 12:53 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобіі і скрєпнай бєздуховнасті
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03.07.2025 13:06 Відповісти
Історична реінкорнація "тракторних військ".
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03.07.2025 13:08 Відповісти
такі розваги зараз у доролих хлопчиків. А шо робить, в гаражах вже не посидиш....
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03.07.2025 13:18 Відповісти
Обязательно пулемёт отдайте сапёрам, чтобы они проверили, чтобы - это не было ловушкой
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03.07.2025 13:31 Відповісти
Це такий-собі "Робот-пилосос" від ЗСУ.
Оппа і чистенько...))
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03.07.2025 14:03 Відповісти
 
 