Наземний дрон тихцем під’їхав до ворожої позиції і "конфіскував" російський кулемет. ВIДЕО

Оператор безпілотника тихцем спрямував наземного дрона до ворожої позиції та "конфіскував" у росіян кулемет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований процес "конфіскації" опублікований у соцмережах.

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