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Наземний дрон тихцем під’їхав до ворожої позиції і "конфіскував" російський кулемет. ВIДЕО
Оператор безпілотника тихцем спрямував наземного дрона до ворожої позиції та "конфіскував" у росіян кулемет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований процес "конфіскації" опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар03.07.2025 12:36 Відповісти Посилання
+7 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар03.07.2025 12:46 Відповісти Посилання
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.07.2025 12:29 Відповісти Посилання
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В.І,ленін
бажаю успіхів но бажано без кацапської ненармотивної лексики
так тримати !!
Але нічого, може і відремонтують хлопці.
Оппа і чистенько...))