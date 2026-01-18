Спецпризначенці "Альфа" СБУ ліквідували 39 російських піхотинців. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ послідовно ліквідують противника на всіх напрямках, де він намагається тиснути на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили ударними безпілотниками 39 рашистів уразивши по місцях дислокації ворога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

FPV-дрони в руках українських операторів стали точним та ефективним інструментом для цієї роботи.

Також повідомляється, що за два останні тижні грудня воїни "Альфи" поповнили статистику ворожих втрат більш ніж на 3,7 тисячі окупантів. І це лише частина виконаної роботи.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі.

