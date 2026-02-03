Навчальний центр FPV та станцію РЕБ рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Навчальний центр FPV

У ніч на 3 лютого на окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів загарбників.

Також було уражено зосередження живої сили рашишстів в районі Хліборобного на ТОТ Запорізької області.

Також 2 лютого уражено зосередження живої сили ворога в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області РФ.

Станція РЕБ

На окупованій Донеччині в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби росіян.

Уточнення

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ.

Втрати ворога та масштаб збитків уточнюються.

