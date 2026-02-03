Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 242 290 осіб (+760 за добу), 11 633 танки, 36 855 артсистем, 23 985 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 242 290 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.02.26 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб
танків – 11 633 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.
артилерійських систем – 36 855 (+53) од.
РСЗВ – 1 633 (+0) од.
засоби ППО – 1 292 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.
крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 76 738 (+153) од.
спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.
Це співпадає з моїм аналізом причин створення ОДКБ... На мою думку, цей блок створювався "крємльовськими" не для того, щоб захищать кордони членів ОДКБ, та усувать причини конфліктів між собою, а заради відродження Російської імперії (СРСР).
На колишній росії ВСЕ створюється лише заради війни.
російська імперія романових розвалюється з 1905 року - це тривалий і неминучий процесс. Римська Імперія розвалювалась майже 500 років.
ліліпут лише намагається уповільнити цей процесс - більше нічого.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор полицай Соломин Евгений;
- старший лейтенант Палачев Глеб;
- старший лейтенант Николаев Андрей;
- лейтенант Трегубов Александр;
- лейтенант Бобер Андрей;
- младший лейтенант Буланов Денис.
Смерть ворогам 🔥