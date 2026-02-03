Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 242 290 осіб (+760 за добу), 11 633 танки, 36 855 артсистем, 23 985 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 242 290 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб

танків – 11 633 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.

артилерійських систем  – 36 855 (+53) од.

РСЗВ – 1 633 (+0) од.

засоби ППО – 1 292 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів  – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни  – 76 738 (+153) од.

спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.

Втрати ворога за 2 лютого

Героям слава!!!!!
03.02.2026 07:22 Відповісти
Так розумію, вчора було палювання на техніку.
03.02.2026 07:57 Відповісти
На днях надибав у Інтернет цікаву інформацію - про "закриту" зустріч членів ОДКБ, в січні 2022 року. Виявляється, там Путін продавлював рішення про напад на Україну всього блоку ОДКБ. Але був "посланий"... Не всіма членами - Лукашенко, таджики, киргизи, сиділи, "як миш під віником"... Путін був "посланий" президентом Казахстану. Той, будучи професійним дипломатом, трохи не "відкритим текстом" пояснив Путіну, що не пошле своїх громадян воювать за "хотєлки" Путіна...
Це співпадає з моїм аналізом причин створення ОДКБ... На мою думку, цей блок створювався "крємльовськими" не для того, щоб захищать кордони членів ОДКБ, та усувать причини конфліктів між собою, а заради відродження Російської імперії (СРСР).
03.02.2026 08:08 Відповісти
Секрет полішинеля.
На колишній росії ВСЕ створюється лише заради війни.
російська імперія романових розвалюється з 1905 року - це тривалий і неминучий процесс. Римська Імперія розвалювалась майже 500 років.
ліліпут лише намагається уповільнити цей процесс - більше нічого.
03.02.2026 13:08 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.02.2026 08:38 Відповісти
Верифіковані за вчора втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників згідно даних від укладача:
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор полицай Соломин Евгений;
- старший лейтенант Палачев Глеб;
- старший лейтенант Николаев Андрей;
- лейтенант Трегубов Александр;
- лейтенант Бобер Андрей;
- младший лейтенант Буланов Денис.
Смерть ворогам 🔥
03.02.2026 13:40 Відповісти
 
 