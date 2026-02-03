Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 242 290 человек (+760 за сутки), 11 633 танка, 36 855 артсистем, 23 985 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 242 290 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.02.26 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 242 290 (+760) человек
танков – 11 633 (+6) ед.
боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.
артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.
РСЗО – 1 633 (+0) ед.
средства ПВО – 1 292 (+1) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.
крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
корабли / катера – 28 (+0) ед.
подводные лодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 76 738 (+153) ед.
специальная техника – 4 058 (+1) ед.
Це співпадає з моїм аналізом причин створення ОДКБ... На мою думку, цей блок створювався "крємльовськими" не для того, щоб захищать кордони членів ОДКБ, та усувать причини конфліктів між собою, а заради відродження Російської імперії (СРСР).
На колишній росії ВСЕ створюється лише заради війни.
російська імперія романових розвалюється з 1905 року - це тривалий і неминучий процесс. Римська Імперія розвалювалась майже 500 років.
ліліпут лише намагається уповільнити цей процесс - більше нічого.
📦 успешно демобилизированы:
- майор полицай Соломин Евгений;
- старший лейтенант Палачев Глеб;
- старший лейтенант Николаев Андрей;
- лейтенант Трегубов Александр;
- лейтенант Бобер Андрей;
- младший лейтенант Буланов Денис.
Смерть ворогам 🔥