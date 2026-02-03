Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 242 290 человек (+760 за сутки), 11 633 танка, 36 855 артсистем, 23 985 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 242 290 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 242 290 (+760) человек

танков – 11 633 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.

артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.

РСЗО – 1 633 (+0) ед.

средства ПВО – 1 292 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 738 (+153) ед.

специальная техника – 4 058 (+1) ед.

