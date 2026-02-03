Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 242 290 человек (+760 за сутки), 11 633 танка, 36 855 артсистем, 23 985 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 242 290 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 242 290 (+760) человек

танков – 11 633 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.

артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.

РСЗО – 1 633 (+0) ед.

средства ПВО – 1 292 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 738 (+153) ед.

специальная техника – 4 058 (+1) ед.

Потери врага за 2 февраля

Героям слава!!!!!
03.02.2026 07:22 Ответить
Так розумію, вчора було палювання на техніку.
03.02.2026 07:57 Ответить
На днях надибав у Інтернет цікаву інформацію - про "закриту" зустріч членів ОДКБ, в січні 2022 року. Виявляється, там Путін продавлював рішення про напад на Україну всього блоку ОДКБ. Але був "посланий"... Не всіма членами - Лукашенко, таджики, киргизи, сиділи, "як миш під віником"... Путін був "посланий" президентом Казахстану. Той, будучи професійним дипломатом, трохи не "відкритим текстом" пояснив Путіну, що не пошле своїх громадян воювать за "хотєлки" Путіна...
Це співпадає з моїм аналізом причин створення ОДКБ... На мою думку, цей блок створювався "крємльовськими" не для того, щоб захищать кордони членів ОДКБ, та усувать причини конфліктів між собою, а заради відродження Російської імперії (СРСР).
03.02.2026 08:08 Ответить
Секрет полішинеля.
На колишній росії ВСЕ створюється лише заради війни.
російська імперія романових розвалюється з 1905 року - це тривалий і неминучий процесс. Римська Імперія розвалювалась майже 500 років.
ліліпут лише намагається уповільнити цей процесс - більше нічого.
03.02.2026 13:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.02.2026 08:38 Ответить
Верифіковані за вчора втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників згідно даних від укладача:
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор полицай Соломин Евгений;
- старший лейтенант Палачев Глеб;
- старший лейтенант Николаев Андрей;
- лейтенант Трегубов Александр;
- лейтенант Бобер Андрей;
- младший лейтенант Буланов Денис.
Смерть ворогам 🔥
03.02.2026 13:40 Ответить
 
 