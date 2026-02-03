Поразили более 200 рашистов и 722 БПЛА за январь 2026 года: боевая работа бригады "Хартия"
Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" за январь 2026 года уничтожили более 200 оккупантов и 722 беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада продолжает надежно держать оборону и уничтожать противника на Харьковском направлении.
Среди потерь врага за январь:
- ликвидировано 159 оккупантов,
- ранены — 54,
- поражено 722 БПЛА,
- 226 укрытий,
- 77 единиц техники.
Кадры опубликовали бойцы в своем телеграм-канале.
