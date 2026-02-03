РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Харьковщине
1 211 3

Поразили более 200 рашистов и 722 БПЛА за январь 2026 года: боевая работа бригады "Хартия"

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" за январь 2026 года уничтожили более 200 оккупантов и 722 беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада продолжает надежно держать оборону и уничтожать противника на Харьковском направлении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди потерь врага за январь:

  • ликвидировано 159 оккупантов,
  • ранены — 54,
  • поражено 722 БПЛА,
  • 226 укрытий,
  • 77 единиц техники.

Кадры опубликовали бойцы в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 77-я бригада ликвидировала группы пехоты врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рой FPV-дронов Сил обороны спас 4 украинских военных от плена возле Покровска. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22751) уничтожение (9779) Национальная гвардия (2345) дроны (7046) Харьковская область (2629)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... скільки кв км відвоювали?
показать весь комментарий
03.02.2026 00:15 Ответить
-258
показать весь комментарий
03.02.2026 02:59 Ответить
чудово.
показать весь комментарий
03.02.2026 00:15 Ответить
 
 