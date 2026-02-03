Поразили более 200 рашистов и 722 БПЛА за январь 2026 года: боевая работа бригады "Хартия"

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" за январь 2026 года уничтожили более 200 оккупантов и 722 беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада продолжает надежно держать оборону и уничтожать противника на Харьковском направлении.

Среди потерь врага за январь:

ликвидировано 159 оккупантов,

ранены — 54,

поражено 722 БПЛА,

226 укрытий,

77 единиц техники.

Кадры опубликовали бойцы в своем телеграм-канале.

