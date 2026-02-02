Рой FPV-дронов Сил обороны спас 4 украинских военных от плена возле Покровска

Возле Покровска дроны Сил обороны спасли украинских военных от плена и уничтожили оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, четырех украинских военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.

Впоследствии группа противника, которая сопровождала наших воинов, была обнаружена аэроразведкой, патрулировавшей местность.

На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные - и им удалось вырваться из вражеского плена.

В то же время российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов, которые уничтожили рашистов.

