Рой FPV-дронов Сил обороны спас 4 украинских военных от плена возле Покровска

Возле Покровска дроны Сил обороны спасли украинских военных от плена и уничтожили оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, четырех украинских военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.

Впоследствии группа противника, которая сопровождала наших воинов, была обнаружена аэроразведкой, патрулировавшей местность.

На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные - и им удалось вырваться из вражеского плена.

В то же время российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов, которые уничтожили рашистов.

лупайте їх, хлопці, шо би у вас ручєнькі не боліли!
02.02.2026 23:30 Ответить
Героям України слава !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
02.02.2026 23:30 Ответить
Молодцы, отличная работа.
02.02.2026 23:48 Ответить
02.02.2026 23:30 Ответить
Як 4 українських військових могли здатись в полон? Чому вони не вступили в бій з росіянами? Хто ці доблесні воїни яких без спротиву захопили росіяни?
03.02.2026 11:21 Ответить
02.02.2026 23:30 Ответить
02.02.2026 23:33 Ответить
02.02.2026 23:48 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московітам ****** в Україні та продажнім мусорам, які виконують замовні напади на Патріотів України, які Захищають Україну!!
Слава Україні!
03.02.2026 01:18 Ответить
Навіки Героям Слава!
03.02.2026 01:37 Ответить
Цікаво, чому ці довбні не прикрились нашими полоненими? Це ж саме перше, що зазвичай робиться, як би це цинічно не звучало.
03.02.2026 07:10 Ответить
03.02.2026 08:51 Ответить
Что ж... Теперь пишу открытым текстом - такие публмкации, а тем более - повторные, создают угрозу нашим пленным. Рашисты могут при первом "шорохе" просто расстрелять их.

Будет повтор видеосюжета в третий раз для тех, кто у рашистов отслеживает информационный контент Украины и предыдущие два раза пропустили?
03.02.2026 11:25 Ответить
 
 