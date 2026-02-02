Бригада "Гарт" отразила штурмы и ликвидировала 51 оккупанта на Южно-Слобожанском направлении

На Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Гарт" отразили штурмы рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все штурмы с прошлой недели, когда оккупанты пытались прорвать государственную границу, потерпели неудачу.

В полосе обороны подразделения враг не смог достичь цели наступательными действиями и понес потери: 51 уничтожен и 48 раненых.

После этого противник отступил в тыл, а по данным аэроразведки, на своей территории начал перегруппировку и подтягивание резервов.

Видео боевой работы бойцы опубликовали в телеграм-канале ГПСУ.

