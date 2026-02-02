Бригада "Гарт" відбила штурми та ліквідувала 51 окупанта на Південно-Слобожанському напрямку
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" відбили штурми рашистів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, усі штурми з минулого тижня, коли окупанти намагалися прорвати державний кордон, зазнали невдачі.
У смузі оборони підрозділу ворог не зміг досягти мети наступальними діями та зазнав втрат: 51 знищений та 48 поранених.
Після цього противник відступив у тил, а за даними аеророзвідки на своїй території розпочав перегрупування та підтягування резервів.
Відео бойової роботи бійці опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
