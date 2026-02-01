Спецпризначенці "Спартан" спільно з суміжними підрозділами відбили штурм ворога на Покровському напрямку

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ спільно з суміжними підрозділами відбили штурм ворога на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог для спроби штурму залучив 90 російських піхотинців.

Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах.

"Спартан" спільно з "Птахами Мадяра" та суміжними підрозділами зупинили наступ ворога.

Втрати противника:

  • 80 штурмовиків знищено, 2 поранено
  • взято в полон двох рашистів

Знищено техніку:

  • 10 квадроциклів
  • 4 мотоцикли
  • 6 автомобілів

Кадри бою бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Гнида здала рашистам 3 лінії оборони, довжиною 600 км, з окопами у повний профіль, бетоними дотами, дзотами, міними полями, опорниками ротними та батальоними, камерами виживання особового складу, які побудувала вся країна у 16 році. Якби не здав те все своїм одностороннім відведенням то багато чого б не було.
01.02.2026 14:42
 
 