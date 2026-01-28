Від вибуху розірвало та відкинуло в сторону: дрони "Птахів Мадяра" влучно поцілили в окупанта
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який "заблукав" серед засніженого поля у смузі відповідальності бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту БпЛА рашист намагався впасти та прикинутися мертвим, але вже було пізно.
FPV-дрон влетів прямо в тіло загарбника та вибухом відкинув його в сторону.
.На останніх кадрах видно розірване тіло мертвого окупанта.
- Також повідомлялося, що дрони 5-ї ОШБр знищили РСЗВ ворога, замасковану серед розвалених будівель.
Luka Lukich #363772
alex alex #588946
Sergii Ustim
untrollable
Leonidas 4503 #341111
