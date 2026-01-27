Окупант заліз у будівлю з відсутньою стелею та був ліквідований: бойова робота "Птахів Мадяра"

Українські пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта серед розваленої будівлі у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист заліз у будівлю без даху, що дало змогу ударним безпілотникам завдати моментального удару.

У результаті влучання ліквідованому окупанту відірвало нижню кінцівку.

Відео оприлюднено у телеграм-каналі бригади.

