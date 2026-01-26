120-та бригада ТрО уразила "замаскованого" окупанта прямим ударом дрона у голову

Пілоти 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України уразили "майстерно замаскованого" окупанта в смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист, схожий на пінгвіна, ходив по відкритій засніженій місцевості, думаючи, що українські дрони його не виявлять.

На кадрах, які оприлюднили бійці, видно, як безпілотник влучає загарбнику прямо в голову та ліквідовує його.

