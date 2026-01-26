120-та бригада ТрО уразила "замаскованого" окупанта прямим ударом дрона у голову
Пілоти 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України уразили "майстерно замаскованого" окупанта в смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист, схожий на пінгвіна, ходив по відкритій засніженій місцевості, думаючи, що українські дрони його не виявлять.
На кадрах, які оприлюднили бійці, видно, як безпілотник влучає загарбнику прямо в голову та ліквідовує його.
мадагаскару( Магадану)
"...новий (експериментальний) спосОб маскірованія не прошьол іспитаній программи маскіровкі на данном етапє ... і нуждається в совєршенствованіі..."
- Сними куртку.
Той зняв. Єгер куртку взяв. Відійшов на метрів сто. Повісив її на кущ. Сам став поряд. Кричить:
- А теперь смотри - как я выгляжу на фоне снега, и как выглядишь ты... Тебя за километр видно...
А тут цей "ходячий "фігвам" ще й рухається...
ПІНГВІНИ в Україні, від Сяну до Дону, НЕ ВОДЯТЬСЯ.
Дронорям уклін.