FPV-дрон 18-ї бригади поцілив у ворожий окоп та підсмажив 2 окупантів

У мережі опубліковано кадри, на яких двоє російських військових заживо згорають після прильоту FPV-дрона в їх окоп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник бійців батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади НГУ поцілив у тіла окупантів, які одразу загорілися.

У результаті влучання обидва військових РФ ліквідовані.

Бойова робота українських захисників зафіксована на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру.

