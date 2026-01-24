Дрони "Lasar’s Group" уразили 14 броньованих машин рашистів

Екіпажі ОЗСП Lasar’s Group НГУ успішно реалізували спецоперацію з ліквідації ворожої техніки у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали ударів по 14 бойових броньованих машинах, які ворог ховав у тилу та готував для застосування у штурмових діях.

Цілі виявили екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group, після чого важкі бомбери нанесли вогонь по скупченню.

В результаті вдалося знищити одну ББМ і підбити ще 13.

Ворог планував використати цю техніку для посилення атак на Лиманському напрямку, однак завдяки діям українських захисників його наступальний потенціал суттєво знижено.

