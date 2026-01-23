СБС 412-ї бригади "Nemesis" знищили за три місяці понад 2,5 тисячі окупантів
Оператори 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем здійснюють вогневе ураження російської штурмової піхоти на ключових напрямках уздовж лінії бойового зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Противник продовжує нарощувати штурмові дії й вводити в бій нові підрозділи, однак результат незмінний — штурмові групи зазнають значних втрат під ударами важких ударних БпАК (бомберів) та FPV-дронів.
Найбільш інтенсивні ділянки
Райони Гуляйполя, Покровська та Лиману залишаються одними з найбільш інтенсивних ділянок, де противник втрачає темп наступальних дій через точну роботу екіпажів, оперативне цілевказання та злагоджене застосування безпілотних систем.
Ліквідація окупантів
За останні три місяці лише 412-та окрема бригада безпілотних систем Nemesis уразила понад 2,5 тисячі окупантів.
Онлайн-табло уражень угруповання СБС.
Надіюся на збільшенння чисельності в наступному місяці...