Сили оборони мінометним вогнем ліквідували 2 окупантів
На кадрах двоє російських піхотинців зайшли у смугу відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго та були ліквідовані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти вирішили перепочити під деревом, проте пілоти 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" разом із побратимами суміжних підрозділів вчасно виявили ворога.
У результаті "перепочинку" загарбників українські мінометники одним влучанням уразили одразу 2 окупантів, а наступним ударом остаточно ліквідували їх.
Luka Lukich #363772
21.01.2026 23:38
Віталій Глушко
22.01.2026 10:07
Andrii Andriiash
23.01.2026 12:06
