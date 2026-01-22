Силы обороны минометным огнем ликвидировали двух оккупантов
На кадрах двое российских пехотинцев зашли в зону ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго и были ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты решили отдохнуть под деревом, однако пилоты 2-го механизированного батальона "Внучки Адольфовны" вместе с побратимами смежных подразделений вовремя обнаружили врага.
В результате "передышки" захватчиков украинские минометчики одним попаданием поразили сразу 2 оккупантов, а следующим ударом окончательно ликвидировали их.
