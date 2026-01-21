Хотели ворваться в окоп и получили пулю: боец 110-й бригады ликвидировал двух оккупантов
Двое оккупантов пытались штурмом захватить позицию бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хоружного Марка Безручко на Днепропетровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты хотели заскочить в окоп к украинскому бойцу, однако оба были ликвидированы стрелковым огнем.
Сначала защитник уничтожил первого захватчика, а второй рашист решил прикрыться телом своего сообщника и получил пулю в живот.
На последних кадрах украинский боец попадает в голову второму оккупанту и ликвидирует его.
Топ комментарии
Oleksandr Valovyi
21.01.2026 20:59
Грицько Добрий
21.01.2026 21:20
Hrysha Hlyba
21.01.2026 21:02
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зеленський з бакановим і єрмаком, саме гроші з КабМіндічами збирають з Українців, собі на перевибори!!!!
А те бе щось не влаштовує у тому як здох москалик?