Хотели ворваться в окоп и получили пулю: боец 110-й бригады ликвидировал двух оккупантов

Двое оккупантов пытались штурмом захватить позицию бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хоружного Марка Безручко на Днепропетровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты хотели заскочить в окоп к украинскому бойцу, однако оба были ликвидированы стрелковым огнем.

Сначала защитник уничтожил первого захватчика, а второй рашист решил прикрыться телом своего сообщника и получил пулю в живот.

На последних кадрах украинский боец попадает в голову второму оккупанту и ликвидирует его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Южноамериканские добровольцы бригады "Хартия" провели зачистку городского совета в Купянске. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 79-й ОДШБр узнали позывной рашиста и ликвидировали его во время засады на окраинах Мирнограда. ВИДЕО