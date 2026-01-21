Хотіли увірватися в окоп та отримали кулю: боєць 110-ї бригади ліквідував 2 окупантів

Двоє окупантів намагалися захопити штурмом позицію бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені Генерал-Хоружного Марка Безручка на Дніпропетровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти хотіли заскочити в окоп до українського бійця, проте обидва були ліквідовані стрілецьким вогнем.

Спочатку захисник знищив першого загарбника, а другий рашист вирішив прикритися тілом свого поплічника та отримав кулю у живіт.

На останніх кадрах український боєць влучає в голову другому окупанту та ліквідовує його.

армія рф (20824) знищення (9981) 110 окрема механізована бригада (145) Дніпропетровська область (4935)
Топ коментарі
+17
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А зеленський з бакановим і єрмаком, саме гроші з КабМіндічами збирають з Українців, собі на перевибори!!!!
21.01.2026 20:59 Відповісти
+10
Здох підАр! Слава ЗСУ!
21.01.2026 21:20 Відповісти
+8
який підступний підар, використав ак, як спис!
21.01.2026 21:02 Відповісти
21.01.2026 20:59 Відповісти
який підступний підар, використав ак, як спис!
21.01.2026 21:02 Відповісти
смерть рашиським окупантам.
А те бе щось не влаштовує у тому як здох москалик?
21.01.2026 22:02 Відповісти
не бухай на ніч!
21.01.2026 22:05 Відповісти
ой а тебе я свинособаку кацапську якраз і не запитав))))
21.01.2026 22:23 Відповісти
То він у полон здавався - бо зброя не передається - кидається!
21.01.2026 21:05 Відповісти
Патрони закінчились. А перезаряджати вже пізно
21.01.2026 21:18 Відповісти
Скороход би заверещала за чьто убілі рузькіх мальчіков. Українським бійцям потрібно було здатися і війна закінчилась би
21.01.2026 21:08 Відповісти
Здох підАр! Слава ЗСУ!
21.01.2026 21:20 Відповісти
... і це ще не Берлінський напрямок - а зброю уже викидають!
21.01.2026 21:26 Відповісти
скороход сигналить *****: ми свої.
21.01.2026 21:27 Відповісти
21.01.2026 21:41 Відповісти
Ех, якби в дрона граната була, хлопцям було б легше...
22.01.2026 08:31 Відповісти
 
 