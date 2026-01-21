Хотіли увірватися в окоп та отримали кулю: боєць 110-ї бригади ліквідував 2 окупантів
Двоє окупантів намагалися захопити штурмом позицію бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені Генерал-Хоружного Марка Безручка на Дніпропетровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти хотіли заскочити в окоп до українського бійця, проте обидва були ліквідовані стрілецьким вогнем.
Спочатку захисник знищив першого загарбника, а другий рашист вирішив прикритися тілом свого поплічника та отримав кулю у живіт.
На останніх кадрах український боєць влучає в голову другому окупанту та ліквідовує його.
А зеленський з бакановим і єрмаком, саме гроші з КабМіндічами збирають з Українців, собі на перевибори!!!!
А те бе щось не влаштовує у тому як здох москалик?