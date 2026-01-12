Південноамериканські добровольці бригади "Хартія" провели зачистку міської ради у Куп’янську. ВIДЕО

Розвідувально-ударна група південноамериканських добровольців бригади НГУ "Хартія" провела спецоперацію із зачистки міської ради у Куп’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, залишки штурмових груп окупантів переховувалися в будівлі та вели стрілецький бій із бійцями Сил оборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Воїни спільно з повітряною підтримкою операторів дронів провели майстерну операцію та знищили російську піхоту.

Зазначається, що пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів — усьому, що ми називаємо методом "Хартії", — можна успішно зупиняти й знищувати ворога", — передає пресслужба слова командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського.

Відео оприлюднено у соцмережах.

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

