Південноамериканські добровольці бригади "Хартія" провели зачистку міської ради у Куп’янську. ВIДЕО
Розвідувально-ударна група південноамериканських добровольців бригади НГУ "Хартія" провела спецоперацію із зачистки міської ради у Куп’янську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, залишки штурмових груп окупантів переховувалися в будівлі та вели стрілецький бій із бійцями Сил оборони.
Воїни спільно з повітряною підтримкою операторів дронів провели майстерну операцію та знищили російську піхоту.
Зазначається, що пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.
"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів — усьому, що ми називаємо методом "Хартії", — можна успішно зупиняти й знищувати ворога", — передає пресслужба слова командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського.
Відео оприлюднено у соцмережах.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
