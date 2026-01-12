Південноамериканські добровольці бригади "Хартія" провели зачистку міської ради у Куп’янську. ВIДЕО

Розвідувально-ударна група південноамериканських добровольців бригади НГУ "Хартія" провела спецоперацію із зачистки міської ради у Куп’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, залишки штурмових груп окупантів переховувалися в будівлі та вели стрілецький бій із бійцями Сил оборони.

Воїни спільно з повітряною підтримкою операторів дронів провели майстерну операцію та знищили російську піхоту.

Зазначається, що пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів — усьому, що ми називаємо методом "Хартії", — можна успішно зупиняти й знищувати ворога", — передає пресслужба слова командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського.

Відео оприлюднено у соцмережах.

Дивіться також: Бійці 24-го ОШП "Айдар" та 33-го ОШП стрілецьким вогнем ліквідували окупанта в бліндажі.

Читайте також: Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон наздогнав "банзай-втікача": пілот НГУ "Хартія" ліквідував рашиста, який тікав на мотоциклі.

Сила!
12.01.2026 20:21 Відповісти
Mui buenos amigos!
12.01.2026 20:31 Відповісти
Дякуємо, хлопці. Бережи та допомагай вам Господь
12.01.2026 20:56 Відповісти
Колумбійці в ******** містських боях... Двоякє відчуття...
12.01.2026 20:24 Відповісти
Для Трампа, якщо полізе в Колумбію, сюрпрайз буде!
12.01.2026 20:38 Відповісти
ФПВішкою по пиці Дельті...

невдобно буде.

.
12.01.2026 20:52 Відповісти
Смерть кацапам!
12.01.2026 21:05 Відповісти
Коламбия пикчерс?!!
12.01.2026 21:23 Відповісти
!!!...
12.01.2026 21:39 Відповісти
Мене дивує, є сотні тисяч бажаючих по світу чому їх не можна набрати на контракт в ЗСУ?? А клята зєлупень ліквідує і ті інтернаціональні батальйони що є...
12.01.2026 22:16 Відповісти
12.01.2026 22:42 Відповісти
Нема нiяких "сотен тисяч". Всi, хто бажав залучитись до легiону вже в Українi.
13.01.2026 01:37 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
12.01.2026 22:45 Відповісти
Смерть ворогам!!!
Якось бачив на заправці бус з бійцями)))
13.01.2026 01:07 Відповісти
Якби Зеля не крав гроші та не витрачав на безглузді візити, у нас було би найманців в рази більше.
13.01.2026 06:07 Відповісти
 
 