Бійці 24-го ОШП "Айдар" та 33-го ОШП стрілецьким вогнем ліквідували окупанта в бліндажі. ВIДЕО

Бійці 33-го окремого штурмового підрозділу спільно з 24-м ОШП "Айдар" знищили російського військового в бліндажі під час однієї з бойових спецоперацій на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників під прикриттям дрона знешкодили укриття із загарбником.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами воїнів, військовий РФ намагався чинити опір, але зрештою був ліквідований.

Кадри воїни оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також: Розвідники 93-ї бригади ліквідували рашиста, який сплутав українських бійців зі "своїми". ВIДЕО

Також повідомлялося, що було знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці підрозділу "Братство" ГУР МО зайшли в тил ворога та зачистили позицію рашистів. ВIДЕО