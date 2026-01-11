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Бійці 24-го ОШП "Айдар" та 33-го ОШП стрілецьким вогнем ліквідували окупанта в бліндажі. ВIДЕО
Бійці 33-го окремого штурмового підрозділу спільно з 24-м ОШП "Айдар" знищили російського військового в бліндажі під час однієї з бойових спецоперацій на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників під прикриттям дрона знешкодили укриття із загарбником.
За словами воїнів, військовий РФ намагався чинити опір, але зрештою був ліквідований.
Кадри воїни оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що було знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.
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