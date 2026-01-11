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Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Бійці 24-го ОШП "Айдар" та 33-го ОШП стрілецьким вогнем ліквідували окупанта в бліндажі. ВIДЕО

Бійці 33-го окремого штурмового підрозділу спільно з 24-м ОШП "Айдар" знищили російського військового в бліндажі під час однієї з бойових спецоперацій на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників під прикриттям дрона знешкодили укриття із загарбником.

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За словами воїнів, військовий РФ намагався чинити опір, але зрештою був ліквідований.

Кадри воїни оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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