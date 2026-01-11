Бойцы 24-го ОШП "Айдар" и 33-го ОШП стрелковым огнем ликвидировали оккупанта в блиндаже. ВИДЕО

Бойцы 33-го отдельного штурмового подразделения совместно с 24-м ОШП "Айдар" уничтожили российского военного в блиндаже во время одной из боевых спецопераций на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое украинских защитников под прикрытием дрона обезвредили укрытие с захватчиком.

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По словам воинов, военный РФ пытался сопротивляться, но в итоге был ликвидирован.

Кадры воины обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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Также сообщалось, что была уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

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