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Бойцы 24-го ОШП "Айдар" и 33-го ОШП стрелковым огнем ликвидировали оккупанта в блиндаже. ВИДЕО
Бойцы 33-го отдельного штурмового подразделения совместно с 24-м ОШП "Айдар" уничтожили российского военного в блиндаже во время одной из боевых спецопераций на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое украинских защитников под прикрытием дрона обезвредили укрытие с захватчиком.
По словам воинов, военный РФ пытался сопротивляться, но в итоге был ликвидирован.
Кадры воины обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
- Также сообщалось, что была уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.
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