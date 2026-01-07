Спецназовцы подразделения "Братство" ГУР МО зашли в тыл врага и зачистили позицию рашистов. ВИДЕО

Боевая операция бойцов подразделения "Братство" ГУР МО на островах Большие и Малые Кучугуры на территории Каховского водохранилища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате операции 2 военных РФ были уничтожены, 2 ранены, а еще 2 захвачены в плен.

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Задачей группы было зайти в тыловые позиции врага. Для этого бойцы преодолели 27 километров серой зоны на временно оккупированной территории вблизи населенного пункта Васильевка Запорожской области.

Целью операции была вражеская позиция "Рим".

Дорога обратно длилась 12 часов, и украинские воины вернулись вместе с пленными, которые пополнят обменный фонд.

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