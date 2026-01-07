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Спецпризначенці підрозділу "Братство" ГУР МО зайшли в тил ворога та зачистили позицію рашистів. ВIДЕО
Бойова операція бійців підрозділу "Братство" ГУР МО на островах Великі й Малі Кучугури на території Каховського водосховища.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті операції 2 військових РФ були знищені, 2 поранені, а ще 2 захоплені в полон.
Завданням групи було зайти у тилові позиції ворога. Для цього бійці подолали 27 кілометрів сірої зони на тимчасово окупованій території поблизу населеного пункту Василівка Запорізької області.
Ціллю операції була ворожа позиція "Рим".
Дорога назад тривала 12 годин, і українські воїни повернулися разом із полоненими, які поповнять обмінний фонд.
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