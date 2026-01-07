Бійці "Альфа" СБУ наземним роботом Droid TW-12,7 взяла в полон військового РФ. ВIДЕО
Компанія DevDroid вперше опублікувала кадри евакуації російського військовополоненого за допомогою наземного роботизованого комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показано різні аспекти роботи НРК Droid TW-12,7 Центру спеціальних операцій "А" СБУ, який виконує логістичні місії, евакуацію полоненого, а також застосовує встановлений на ньому кулемет для знищення російської піхоти.
За словами представників компанії, "Альфа" була одна з перших у використанні наземних роботизованих комплексів у складі Сил оборони України.
Раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили Ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в Росії.
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