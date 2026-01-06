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Новини Удари по РФ
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Ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу уразили дрони СБУ в Росії, - джерела. ВIДЕО

Дрони ЦСО "А" СБУ успішно атакували два ворожі об'єкта у російському тилу.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

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Склад боєприпасів

Так, у Нейському районі Костромської області пролунали вибухи на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

На цьому складі всю ніч детонували боєприпаси. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

Арсенал був важливим для російських окупантів, оскільки звідти постачали боєприпаси для складів загарбників нижчого рівня західного та центрального напрямків.

СБУ уразила склад боєприпасів та нафтобазу у Росії

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Нафтобаза

Також дрони СБУ атакували нафтобазу "Геркон Плюс" у Стрілецьких Хуторах Липецької області РФ. 

Внаслідок влучань виникла пожежа. Нафтобаза забезпечувала своєю продукцію Тамбовську, Воронезьку та Липецьку області РФ.

Читайте: Зеленський про обмеження на удари по РФ зброєю партнерів: Те, що не можна використовувати, нам не передають

Автор: 

росія (70897) СБУ (14093) Удари по РФ (1132) Костромська область РФ (3) Липецька область РФ (10)
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Топ коментарі
+14
Прилетів різдвяний подарунок, щоб в морози не мерзли!
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06.01.2026 14:56 Відповісти
+8
Мені подобається не тільки це... В Китаї медіаресурс уже відкрито говорить про "7 млн кв.км. території Сибіру" - Далекий Схід і Хабаровський край. Про те, що на всю цю територію залишилося тільки 50 тисяч військ і пусті бази та арсенали...
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06.01.2026 15:38 Відповісти
+6
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря ,та ТОТ !!))
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06.01.2026 15:31 Відповісти

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