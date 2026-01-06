Ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу поразили дроны СБУ в России, - источники. ВИДЕО
Дроны ЦСО "А" СБУ успешно атаковали два вражеских объекта в российском тылу.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Склад боеприпасов
Так, в Нейском районе Костромской области прогремели взрывы на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).
На этом складе всю ночь детонировали боеприпасы. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.
Арсенал был важен для российских оккупантов, поскольку оттуда поставляли боеприпасы для складов захватчиков низшего уровня западного и центрального направлений.
Нефтебаза
Также дроны СБУ атаковали нефтебазу "Геркон Плюс" в Стрелецких Хуторах Липецкой области РФ.
В результате попаданий возник пожар. Нефтебаза обеспечивала своей продукцией Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ.
