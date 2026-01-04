Зеленский об ограничениях на удары по РФ оружием партнеров: То, что нельзя использовать, нам не передают
Сейчас Украина для ударов по территории России использует то, что есть, а то, что нельзя использовать, партнеры не передают.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров.
Украина использует "то, что есть"
Так, на вопрос, есть ли сейчас предостережения от партнеров относительно использования их оружия для дальнобойных ударов по России, Зеленский ответил: "На мой взгляд, мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть, то мы и используем, а то, что нельзя использовать, нам не передают".
Кроме того, по его словам, сейчас "многие процессы замедлены, например, по ПВО, и русские это прекрасно знают, видят много вещей".
Давление на РФ
Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы партнеры давили на Россию санкциями и военной поддержкой Украины, "чтобы США давили сильнее".
В то же время президент подчеркнул, что команда США работала с Украиной над мирным планом "очень много" и не считает, что существует реальная альтернатива мирному процессу, который сейчас происходит.
Что предшествовало?
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.
Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk
- 6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
- Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
- 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
- 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставок ракет не понравилась Путину.
- 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
- 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
- Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.
З нашими партнерами все зрозуміло давно... Партнери все прекрасно знають, доки Зе може наловити людей на війну бабло буде, але перемога України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
