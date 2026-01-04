Зеленский об ограничениях на удары по РФ оружием партнеров: То, что нельзя использовать, нам не передают

Сейчас Украина для ударов по территории России использует то, что есть, а то, что нельзя использовать, партнеры не передают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров.

Украина использует "то, что есть"

Так, на вопрос, есть ли сейчас предостережения от партнеров относительно использования их оружия для дальнобойных ударов по России, Зеленский ответил: "На мой взгляд, мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть, то мы и используем, а то, что нельзя использовать, нам не передают".

Кроме того, по его словам, сейчас "многие процессы замедлены, например, по ПВО, и русские это прекрасно знают, видят много вещей".

Давление на РФ

Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы партнеры давили на Россию санкциями и военной поддержкой Украины, "чтобы США давили сильнее".

В то же время президент подчеркнул, что команда США работала с Украиной над мирным планом "очень много" и не считает, что существует реальная альтернатива мирному процессу, который сейчас происходит.

Что предшествовало?

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.

