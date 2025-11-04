Зеленский призвал Трампа предоставить Украине дальнобойное оружие: Мы должны иметь его как фактор сдерживания
США должны быть открыты к возможности использования дальнобойного оружия как фактора сдерживания агрессора, также Украине нужна поддержка президента Дональда Трампа в этом вопросе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Соединенные Штаты Америки должны быть открыты к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе", - сказал глава государства.
По его словам, это будет решающим давлением на Россию, затем санкции. Президент поблагодарил ЕС и США за последние санкции и подчеркнул необходимость вторичных санкций.
"Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (РФ. - Ред.) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало?
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.
По данным Рютте, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.
за нептуни, сапсани, грім-2, паляниці, трембіти не варто й питати...
Яка наївність...
І на тлі тих тритисячних розпіарених віртуальних фламінго-тепер закликає далекобійну дати.
По фламінго якигось заковирок нема?
1 ОТРК ГРОМ-2 дальність дії 1000 км вага бойової частина 1500 кг.
2 ОТРК ВІЛЬХА дальність дії 90-245 км вігі бойової частина 250-170 кг
3 ПКР НЕПТУН дальність 1000 км вага бойової частини 195 кг
4 КР Блискавка дальність 700 км вага бойової частини 400 кг
5 ОТРК Коршун (Х555) дальність 2550 км вага бойової частина 450 кг.
Це все може виробляти вітчизняна промисловість, але чомусь в середені 2019
ця зброя попала під заборону випуску.