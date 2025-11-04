РУС
Зеленский призвал Трампа предоставить Украине дальнобойное оружие: Мы должны иметь его как фактор сдерживания

Зеленский о дальности

США должны быть открыты к возможности использования дальнобойного оружия как фактора сдерживания агрессора, также Украине нужна поддержка президента Дональда Трампа в этом вопросе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты Америки должны быть открыты к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе", - сказал глава государства.

По его словам, это будет решающим давлением на Россию, затем санкции. Президент поблагодарил ЕС и США за последние санкции и подчеркнул необходимость вторичных санкций.

Читайте: Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине

"Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (РФ. - Ред.) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.

По данным Рютте, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.

+7
Віслюк сподівається, що, отримавши томагавки, ми забудемо про намальовані фламінги і роздеребанені на ниї гроші. Все ближче час відповідати за все - гундосий у відчаї.
04.11.2025 16:30 Ответить
+6
Ти ж закрив програму грім 2 в 2020 році , на її завершення потрібно було лише 20 мільйонів доларів, але ж навіщо думати було тоді, клоуни не думають, вони грають одним органом..
04.11.2025 16:25 Ответить
+5
То далекобійної зброї таки нема? 😲 А як же відосики про фламінги? Чи то малося на увазі ті фламінги, котрі рожеві пташки? Чи просто тупа брехня?
04.11.2025 16:25 Ответить
Голос волаючого в пустелі ....
04.11.2025 16:23 Ответить
То далекобійної зброї таки нема? 😲 А як же відосики про фламінги? Чи то малося на увазі ті фламінги, котрі рожеві пташки? Чи просто тупа брехня?
04.11.2025 16:25 Ответить
Ти ж закрив програму грім 2 в 2020 році , на її завершення потрібно було лише 20 мільйонів доларів, але ж навіщо думати було тоді, клоуни не думають, вони грають одним органом..
04.11.2025 16:25 Ответить
ГРОМ -2 серійно вироблявся з кінця 2018 р. Все було чудово. Але в квітні 2019 наш "мудрий нарід" проміняв власний ракетний щит неядерного стримування на естрадних клоунів. Наслідки всім відомі.
04.11.2025 17:38 Ответить
Данія запитує: де фламінго? або де гроші?
за нептуни, сапсани, грім-2, паляниці, трембіти не варто й питати...
04.11.2025 16:29 Ответить
Мабуть не треба реальні ракети з віртуальними змішувати...
04.11.2025 16:58 Ответить
Віслюк сподівається, що, отримавши томагавки, ми забудемо про намальовані фламінги і роздеребанені на ниї гроші. Все ближче час відповідати за все - гундосий у відчаї.
04.11.2025 16:30 Ответить
"Все ближче час відповідати за все -"
Яка наївність...
04.11.2025 17:46 Ответить
Вже колишній її надавав достатньо,а він її в суджу відправив, замість в себе обороняти: касапи добре запаслись там трофеями імпортними.
І на тлі тих тритисячних розпіарених віртуальних фламінго-тепер закликає далекобійну дати.
04.11.2025 16:31 Ответить
А можна трошки докладніше? Маю на увазі далекобійні ракети, отримані від Байдена, які були відправлені військам ЗСУ в Курську область і потім були захоплені орками.
04.11.2025 16:44 Ответить
Я зрозумів підй.бку,але я не писав,що "Маю на увазі далекобійні ракети",а мав на увазі численні зах.озброєння,які також були фактором стримування і які "потім були захоплені орками".
По фламінго якигось заковирок нема?
04.11.2025 16:55 Ответить
Зеленський закликав Трампа надати Україні далекобійну зброю....""CША ще на початку війни закликали "зезрадника" звільнити рашистську агентуру від влади в Україні на чолі з шеф- агентом (оп) (офісу путлєра),Грошей на віртуальні "фламінги" "зепоцріоту "теж не дають...розкусили "зелених аферистів"
04.11.2025 16:31 Ответить
А до чого тут Трамп і якого дідька він щось тобі повинен давати? Сам роби! Де твої всраті фламінги та інший курятник? Україна колись Сатану робила, коли в унітази міндічей не вкладалася!
04.11.2025 16:35 Ответить
ХЛАМИНГОООО
04.11.2025 16:40 Ответить
Так у на же є фламінго !
04.11.2025 16:56 Ответить
Навіщо звертатися до Трампа? Навіщо нам 20 старих ракет "Томагавка"? На мій погляд потрібно звернутися до конструкторського бюро головного конструктора міндіча, хай прискорить випуск по десятку ракет "Фламінго" на день.
04.11.2025 17:18 Ответить
В нас є власна далекобійна зброя, що серійно вироблялась до 2019 р. :
1 ОТРК ГРОМ-2 дальність дії 1000 км вага бойової частина 1500 кг.
2 ОТРК ВІЛЬХА дальність дії 90-245 км вігі бойової частина 250-170 кг
3 ПКР НЕПТУН дальність 1000 км вага бойової частини 195 кг
4 КР Блискавка дальність 700 км вага бойової частини 400 кг
5 ОТРК Коршун (Х555) дальність 2550 км вага бойової частина 450 кг.
Це все може виробляти вітчизняна промисловість, але чомусь в середені 2019
ця зброя попала під заборону випуску.
04.11.2025 17:35 Ответить
 
 