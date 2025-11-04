Зеленский призвал Трампа предоставить Украине дальнобойное оружие: Мы должны иметь его как фактор сдерживания

США должны быть открыты к возможности использования дальнобойного оружия как фактора сдерживания агрессора, также Украине нужна поддержка президента Дональда Трампа в этом вопросе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты Америки должны быть открыты к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе", - сказал глава государства.

По его словам, это будет решающим давлением на Россию, затем санкции. Президент поблагодарил ЕС и США за последние санкции и подчеркнул необходимость вторичных санкций.

Читайте: Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине

"Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (РФ. - Ред.) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.

По данным Рютте, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ