Зеленський закликав Трампа надати Україні далекобійну зброю: Ми повинні мати її як фактор стримування
США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування агресора, також Україні потрібна підтримка президента Дональда Трампа у цьому питанні.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні", - сказав глава держави.
За його словами, це буде вирішальним тиском на Росію, потім санкції. Президент подякував ЄС і США за останні санкції, і наголосив на необхідності вторинних санкцій.
"Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ. - Ред.) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України", - наголосив Зеленський.
Що передувало?
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.
За даними Рютте, питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.
за нептуни, сапсани, грім-2, паляниці, трембіти не варто й питати...
Яка наївність...
І на тлі тих тритисячних розпіарених віртуальних фламінго-тепер закликає далекобійну дати.
По фламінго якигось заковирок нема?
1 ОТРК ГРОМ-2 дальність дії 1000 км вага бойової частина 1500 кг.
2 ОТРК ВІЛЬХА дальність дії 90-245 км вігі бойової частина 250-170 кг
3 ПКР НЕПТУН дальність 1000 км вага бойової частини 195 кг
4 КР Блискавка дальність 700 км вага бойової частини 400 кг
5 ОТРК Коршун (Х555) дальність 2550 км вага бойової частина 450 кг.
Це все може виробляти вітчизняна промисловість, але чомусь в середені 2019
ця зброя попала під заборону випуску.