639 17

Зеленський закликав Трампа надати Україні далекобійну зброю: Ми повинні мати її як фактор стримування

Зеленський про далекобійність

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування агресора, також Україні потрібна підтримка президента Дональда Трампа у цьому питанні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні", - сказав глава держави.

За його словами, це буде вирішальним тиском на Росію, потім санкції. Президент подякував ЄС і США за останні санкції, і наголосив на необхідності вторинних санкцій.

Читайте: Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні

"Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ. - Ред.) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.

За даними Рютте, питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

+5
Ти ж закрив програму грім 2 в 2020 році , на її завершення потрібно було лише 20 мільйонів доларів, але ж навіщо думати було тоді, клоуни не думають, вони грають одним органом..
04.11.2025 16:25 Відповісти
04.11.2025 16:25 Відповісти
+5
Віслюк сподівається, що, отримавши томагавки, ми забудемо про намальовані фламінги і роздеребанені на ниї гроші. Все ближче час відповідати за все - гундосий у відчаї.
04.11.2025 16:30 Відповісти
04.11.2025 16:30 Відповісти
+4
То далекобійної зброї таки нема? 😲 А як же відосики про фламінги? Чи то малося на увазі ті фламінги, котрі рожеві пташки? Чи просто тупа брехня?
04.11.2025 16:25 Відповісти
04.11.2025 16:25 Відповісти
Голос волаючого в пустелі ....
04.11.2025 16:23 Відповісти
04.11.2025 16:23 Відповісти
То далекобійної зброї таки нема? 😲 А як же відосики про фламінги? Чи то малося на увазі ті фламінги, котрі рожеві пташки? Чи просто тупа брехня?
04.11.2025 16:25 Відповісти
04.11.2025 16:25 Відповісти
Ти ж закрив програму грім 2 в 2020 році , на її завершення потрібно було лише 20 мільйонів доларів, але ж навіщо думати було тоді, клоуни не думають, вони грають одним органом..
04.11.2025 16:25 Відповісти
04.11.2025 16:25 Відповісти
ГРОМ -2 серійно вироблявся з кінця 2018 р. Все було чудово. Але в квітні 2019 наш "мудрий нарід" проміняв власний ракетний щит неядерного стримування на естрадних клоунів. Наслідки всім відомі.
04.11.2025 17:38 Відповісти
04.11.2025 17:38 Відповісти
Данія запитує: де фламінго? або де гроші?
за нептуни, сапсани, грім-2, паляниці, трембіти не варто й питати...
04.11.2025 16:29 Відповісти
04.11.2025 16:29 Відповісти
Мабуть не треба реальні ракети з віртуальними змішувати...
04.11.2025 16:58 Відповісти
04.11.2025 16:58 Відповісти
Віслюк сподівається, що, отримавши томагавки, ми забудемо про намальовані фламінги і роздеребанені на ниї гроші. Все ближче час відповідати за все - гундосий у відчаї.
04.11.2025 16:30 Відповісти
04.11.2025 16:30 Відповісти
"Все ближче час відповідати за все -"
Яка наївність...
04.11.2025 17:46 Відповісти
04.11.2025 17:46 Відповісти
Вже колишній її надавав достатньо,а він її в суджу відправив, замість в себе обороняти: касапи добре запаслись там трофеями імпортними.
І на тлі тих тритисячних розпіарених віртуальних фламінго-тепер закликає далекобійну дати.
04.11.2025 16:31 Відповісти
04.11.2025 16:31 Відповісти
А можна трошки докладніше? Маю на увазі далекобійні ракети, отримані від Байдена, які були відправлені військам ЗСУ в Курську область і потім були захоплені орками.
04.11.2025 16:44 Відповісти
04.11.2025 16:44 Відповісти
Я зрозумів підй.бку,але я не писав,що "Маю на увазі далекобійні ракети",а мав на увазі численні зах.озброєння,які також були фактором стримування і які "потім були захоплені орками".
По фламінго якигось заковирок нема?
04.11.2025 16:55 Відповісти
04.11.2025 16:55 Відповісти
Зеленський закликав Трампа надати Україні далекобійну зброю....""CША ще на початку війни закликали "зезрадника" звільнити рашистську агентуру від влади в Україні на чолі з шеф- агентом (оп) (офісу путлєра),Грошей на віртуальні "фламінги" "зепоцріоту "теж не дають...розкусили "зелених аферистів"
04.11.2025 16:31 Відповісти
04.11.2025 16:31 Відповісти
А до чого тут Трамп і якого дідька він щось тобі повинен давати? Сам роби! Де твої всраті фламінги та інший курятник? Україна колись Сатану робила, коли в унітази міндічей не вкладалася!
04.11.2025 16:35 Відповісти
04.11.2025 16:35 Відповісти
ХЛАМИНГОООО
04.11.2025 16:40 Відповісти
04.11.2025 16:40 Відповісти
Так у на же є фламінго !
04.11.2025 16:56 Відповісти
04.11.2025 16:56 Відповісти
Навіщо звертатися до Трампа? Навіщо нам 20 старих ракет "Томагавка"? На мій погляд потрібно звернутися до конструкторського бюро головного конструктора міндіча, хай прискорить випуск по десятку ракет "Фламінго" на день.
04.11.2025 17:18 Відповісти
04.11.2025 17:18 Відповісти
В нас є власна далекобійна зброя, що серійно вироблялась до 2019 р. :
1 ОТРК ГРОМ-2 дальність дії 1000 км вага бойової частина 1500 кг.
2 ОТРК ВІЛЬХА дальність дії 90-245 км вігі бойової частина 250-170 кг
3 ПКР НЕПТУН дальність 1000 км вага бойової частини 195 кг
4 КР Блискавка дальність 700 км вага бойової частини 400 кг
5 ОТРК Коршун (Х555) дальність 2550 км вага бойової частина 450 кг.
Це все може виробляти вітчизняна промисловість, але чомусь в середені 2019
ця зброя попала під заборону випуску.
04.11.2025 17:35 Відповісти
04.11.2025 17:35 Відповісти
 
 