Зеленський закликав Трампа надати Україні далекобійну зброю: Ми повинні мати її як фактор стримування

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування агресора, також Україні потрібна підтримка президента Дональда Трампа у цьому питанні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні", - сказав глава держави.

За його словами, це буде вирішальним тиском на Росію, потім санкції. Президент подякував ЄС і США за останні санкції, і наголосив на необхідності вторинних санкцій.

"Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (РФ. - Ред.) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.

За даними Рютте, питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

