Питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа, - Рютте

Ракети Томагавк для України - Рютте про рішення Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп все ще розглядає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Про це він заявив після засідання "коаліції охочих" у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали, як у НАТО оцінюють шанси на те, що Трамп надасть Україні ракети Tomahawk.

Генсек НАТО зауважив, що кожна країна самостійно ухвалює рішення про постачання того чи іншого озброєння в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

Рішення про "Томагавки" за Трампом

Рютте також заявив, що Україна має право на самооборону і може завдавати удару вглиб території Росії.

За його словами, США надають українським захисникам "широкий спектр озброєнь", зокрема перехоплювачі до Patriot.

"Надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента Трампа і рішення про це ухвалюють лише США", - додав Рютте. 

Читайте також: Орпо закликав Трампа дозволити Україні застосовувати Tomahawk по цілях у РФ: "Путін вірить лише у силу"

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Також читайте: Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times

Рютте Марк (552) Трамп Дональд (7494) Томагавк (63)
+2
морква перед носом віслюка продовжує висіти.
24.10.2025 21:22 Відповісти
+1
В України є ракети Фламінго, які летять на 3000км і Томагавки на цьому фоні виглядають дуже блідо!
24.10.2025 21:31 Відповісти
морква перед носом віслюка продовжує висіти.
24.10.2025 21:22 Відповісти
24.10.2025 21:39 Відповісти
в вигляді книжечки-розкраски. розглядає, розмальовує томагавки, в кольори фламінго,...
24.10.2025 21:28 Відповісти
В України є ракети Фламінго, які летять на 3000км і Томагавки на цьому фоні виглядають дуже блідо!
24.10.2025 21:31 Відповісти
хлопчик хочеш цукерку) ця тема вже втомила..
24.10.2025 21:36 Відповісти
ой, та розслабтесь всі.
Їх нададуть лише за хвилину коли московити капітулюють.
І то за умови що Україна і українці визнають як премію миру за трампоном, так і його володіння і владу по всій галактиці "Чумацького Шляху".
24.10.2025 21:37 Відповісти
це моветон відповідати самому собі.
Я лише хочу доповнити те що написав вище.
Щоб бути Емпиратором "Чумацького Шляху" потрібно мати хоча б посла на планеті Марс.
Пропоную кандидатуру Віткофа, чудовий дипломат із ними домовиться.
Маск допоможе з переправкою посла в посольство Землі на Марсі.
24.10.2025 21:42 Відповісти
Довго прийдеться чекати у сцикливої паперової рижої качки тамагавків. А де наші фламінги? Ду удари по моцкві після того як ЗЕ обіцяв відповідь за удари по Київу?
24.10.2025 21:48 Відповісти
Да не даст Краснов ракеты , что Вы как маленькие дети верите всякому.....
24.10.2025 21:48 Відповісти
Навіщо нам ті старі і не далеко летящі американські "Томагавки", коли в нас є найпотужніша ракета в світі, розроблена Боневтіком Позорно-Брехливим і його бізнес-партнером Міндічем?
24.10.2025 22:02 Відповісти
Трамп босс. Рютте шестерка.
24.10.2025 22:08 Відповісти
Запхайте їх один одному у дупу
24.10.2025 22:11 Відповісти
 
 