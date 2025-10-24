Питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп все ще розглядає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Про це він заявив після засідання "коаліції охочих" у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали, як у НАТО оцінюють шанси на те, що Трамп надасть Україні ракети Tomahawk.

Генсек НАТО зауважив, що кожна країна самостійно ухвалює рішення про постачання того чи іншого озброєння в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приголомшливу відповідь" Путін обіцяв не на поставку Tomahawk, а на спроби ударів вглиб РФ, - Пєсков

Рішення про "Томагавки" за Трампом

Рютте також заявив, що Україна має право на самооборону і може завдавати удару вглиб території Росії.

За його словами, США надають українським захисникам "широкий спектр озброєнь", зокрема перехоплювачі до Patriot.

"Надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента Трампа і рішення про це ухвалюють лише США", - додав Рютте.

Читайте також: Орпо закликав Трампа дозволити Україні застосовувати Tomahawk по цілях у РФ: "Путін вірить лише у силу"

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Далекобійна зброя, зокрема "Томагавки", є не тільки у США. Європа може допомогти, - Зеленський

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

Також читайте: Tomahawk для України - ключ до прискорення завершення війни, - The Times