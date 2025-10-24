Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Об этом он заявил после заседания "Коалиции желающих" в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили, как в НАТО оценивают шансы на то, что Трамп предоставит Украине ракеты Tomahawk.

Генсек НАТО отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решение о поставках того или иного вооружения в Украину.

Решение о "Томагавках" за Трампом

Рютте также заявил, что Украина имеет право на самооборону и может наносить удар вглубь территории России.

По его словам, США предоставляют украинским защитникам "широкий спектр вооружений", в частности перехватчики к Patriot.

"Предоставление ракет Tomahawk остается на рассмотрении президента Трампа и решение об этом принимают только США", - добавил Рютте.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе по Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

