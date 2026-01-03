Зеленський про обмеження на удари по РФ зброєю партнерів: Те, що не можна використовувати, нам не передають
Нині Україна для ударів по території Росії використовує те, що є, а те, що не можна використовувати, партнери не передають.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів.
Україна використовує "те, що є"
Так, на питання, чи є наразі застереження від партнерів щодо використання їхньої зброї для далекобійних ударів по Росії, Зеленський відповів: "На мій погляд, ми перейшли в фазу, коли те, що у нас є, те ми й використовуємо, а те, що не можна використовувати, нам не передають".
Крім того, за його словами, зараз "багато процесів уповільнено, наприклад, щодо ППО, і руські це прекрасно знають, бачать багато речей".
Тиск на РФ
Зеленський зауважив, що хотів би, щоб партнери тиснули на Росію санкціями та військовою підтримкою України, "щоб США тиснули сильніше".
Водночас президент наголосив, що команда США працювала з Україною щодо мирного плану "дуже багато" і не вважає, що існує реальна альтернатива мирному процесу, який зараз відбувається.
Що передувало?
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.
Переговори України та США щодо передачі Tomahawk
- 6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.
- Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.
- 8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.
- 13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.
- 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.
- 31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.
- Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.
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Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
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