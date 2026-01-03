Зеленський про обмеження на удари по РФ зброєю партнерів: Те, що не можна використовувати, нам не передають

Нині Україна для ударів по території Росії використовує те, що є, а те, що не можна використовувати, партнери не передають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів.

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Україна використовує "те, що є"

Так, на питання, чи є наразі застереження від партнерів щодо використання їхньої зброї для далекобійних ударів по Росії, Зеленський відповів: "На мій погляд, ми перейшли в фазу, коли те, що у нас є, те ми й використовуємо, а те, що не можна використовувати, нам не передають".

Крім того, за його словами, зараз "багато процесів уповільнено, наприклад, щодо ППО, і руські це прекрасно знають, бачать багато речей".

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Тиск на РФ

Зеленський зауважив, що хотів би, щоб партнери тиснули на Росію санкціями та військовою підтримкою України, "щоб США тиснули сильніше".

Водночас президент наголосив, що команда США працювала з Україною щодо мирного плану "дуже багато" і не вважає, що існує реальна альтернатива мирному процесу, який зараз відбувається.

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Що передувало?

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk