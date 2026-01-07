Воїни 8-го полку ССО полонили 2 рашистів і взяли під контроль ворожу позицію на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій провели наліт на ворожу позицію на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході виконання спеціальних дій група спецпризначенців знищила 3 окупантів, а ще 2 опинилися затиснутими всередині бліндажа.

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Оператори ССО використали жорстку демонстрацію сили, правильний таймінг та безальтернативну комунікацію з російськими військовими.

У результаті 2 загарбників були взяті в полон та поповнять обмінний фонд.

"Укріплення повністю зачищено від ворога, відновлено контроль над позицією", - додають бійці під оприлюдненим відео.

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Також повідомлялося, що бійці ССО взяли у полон російського окупанта, який ховався у Куп’янську та коригував удари по ЗСУ.

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