Воины 8-го полка ССО взяли в плен 2 рашистов и контролируют вражескую позицию на Донетчине. ВИДЕО

Воины 8-го полка Сил специальных операций провели налет на вражескую позицию в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе выполнения специальных действий группа спецназовцев уничтожила 3 оккупантов, а еще 2 оказались зажатыми внутри блиндажа.

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Операторы ССО использовали жесткую демонстрацию силы, правильный тайминг и безальтернативную коммуникацию с российскими военными.

В результате 2 захватчика были взяты в плен и пополнят обменный фонд.

"Укрепление полностью зачищено от врага, восстановлен контроль над позицией", - добавляют бойцы под обнародованным видео.

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Также сообщалось, что бойцы ССО взяли в плен российского оккупанта, который скрывался в Купянске и корректировал удары по ВСУ.

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