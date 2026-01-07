Воины 8-го полка ССО взяли в плен 2 рашистов и контролируют вражескую позицию на Донетчине. ВИДЕО
Воины 8-го полка Сил специальных операций провели налет на вражескую позицию в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе выполнения специальных действий группа спецназовцев уничтожила 3 оккупантов, а еще 2 оказались зажатыми внутри блиндажа.
Операторы ССО использовали жесткую демонстрацию силы, правильный тайминг и безальтернативную коммуникацию с российскими военными.
В результате 2 захватчика были взяты в плен и пополнят обменный фонд.
"Укрепление полностью зачищено от врага, восстановлен контроль над позицией", - добавляют бойцы под обнародованным видео.
Также сообщалось, что бойцы ССО взяли в плен российского оккупанта, который скрывался в Купянске и корректировал удары по ВСУ.
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