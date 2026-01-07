Бойцы "Альфа" СБУ наземным роботом Droid TW-12,7 взяли в плен военного РФ. ВИДЕО

Компания DevDroid впервые опубликовала кадры эвакуации российского военнопленного с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны различные аспекты работы НРК Droid TW-12,7 Центра специальных операций "А" СБУ, который выполняет логистические миссии, эвакуацию пленного, а также применяет установленный на нем пулемет для уничтожения российской пехоты.

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По словам представителей компании, "Альфа" была одной из первых в использовании наземных роботизированных комплексов в составе Сил обороны Украины.

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Ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России.

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