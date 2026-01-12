Дрон наздогнав "банзай-втікача": пілот НГУ "Хартія" ліквідував рашиста, який тікав на мотоциклі. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку фронту Харківської області український оператор майстерно наздогнав та уразив російського загарбника на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон батальйону розвідки "Вій" 13-ї БРоП НГУ "Хартія" приземлився серед дороги та зачекав на рух окупанта задля подальшого знищення.

У результаті спроб втечі рашист не помітив, як український пілот наздогнав "банзай-втікача" та влучив йому у спину.

На останніх кадрах ліквідований військовий РФ лежить серед розтрощеної техніки.

Хоча б 3000 таких відостків було!
Коли вже віри немає в МІФ про блекАут на москві та 3000 Потуждічів
12.01.2026 20:12 Відповісти
В сенсі хоч це душу гріє
12.01.2026 20:13 Відповісти
Маневренно... слупи не зачепив, повороти обрізав, ********* уїбав
12.01.2026 20:28 Відповісти
Гоголь у поміч!))))
13.01.2026 01:09 Відповісти
 
 