Дрон догнал "банзай-беглеца": пилот НГУ "Хартия" ликвидировал рашиста, который бежал на мотоцикле. ВИДЕО
На Купянском направлении фронта Харьковской области украинский оператор мастерски догнал и поразил российского захватчика на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон батальона разведки "Вій" 13-й БРоП НГУ "Хартия" приземлился посреди дороги и дождался движения оккупанта для дальнейшего уничтожения.
Вследствие попыток побега рашист не заметил, как украинский пилот догнал "банзай-беглеца" и попал ему в спину.
На последних кадрах ликвидированный военный РФ лежит среди разбитой техники.
Коли вже віри немає в МІФ про блекАут на москві та 3000 Потуждічів
