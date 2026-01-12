Дрон догнал "банзай-беглеца": пилот НГУ "Хартия" ликвидировал рашиста, который бежал на мотоцикле. ВИДЕО

На Купянском направлении фронта Харьковской области украинский оператор мастерски догнал и поразил российского захватчика на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон батальона разведки "Вій" 13-й БРоП НГУ "Хартия" приземлился посреди дороги и дождался движения оккупанта для дальнейшего уничтожения.

Вследствие попыток побега рашист не заметил, как украинский пилот догнал "банзай-беглеца" и попал ему в спину.

На последних кадрах ликвидированный военный РФ лежит среди разбитой техники.

Смотрите также: 56-я бригада уничтожила технику и российскую пехоту возле Новомаркового. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 155-й бригады ликвидировали 3 оккупанта и технику врага в Покровске. ВИДЕО