Южноамериканские добровольцы бригады "Хартия" провели зачистку городского совета в Купянске. ВИДЕО
Разведывательно-ударная группа южноамериканских добровольцев бригады НГУ "Хартия" провела спецоперацию по зачистке городского совета в Купянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, остатки штурмовых групп оккупантов скрывались в здании и вели стрелковый бой с бойцами Сил обороны.
Воины совместно с воздушной поддержкой операторов дронов провели мастерскую операцию и уничтожили российскую пехоту.
Отмечается, что поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.
"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага", - передает пресс-служба слова командира 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковника Игоря Оболенского.
Видео обнародовано в соцсетях.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- Впоследствии российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
