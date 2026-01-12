РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11867 посетителей онлайн
Новости Видео Ближний стрелковый бой Бои на Купянском направлении
9 334 17

Южноамериканские добровольцы бригады "Хартия" провели зачистку городского совета в Купянске. ВИДЕО

Разведывательно-ударная группа южноамериканских добровольцев бригады НГУ "Хартия" провела спецоперацию по зачистке городского совета в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, остатки штурмовых групп оккупантов скрывались в здании и вели стрелковый бой с бойцами Сил обороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Воины совместно с воздушной поддержкой операторов дронов провели мастерскую операцию и уничтожили российскую пехоту.

Отмечается, что поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага", - передает пресс-служба слова командира 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковника Игоря Оболенского.

Видео обнародовано в соцсетях.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • Впоследствии российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Автор: 

армия РФ (22561) уничтожение (9623) добровольцы (1212) Купянск (976) Бригада НГУ Хартия (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Сила!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:21 Ответить
+20
Mui buenos amigos!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:31 Ответить
+17
Дякуємо, хлопці. Бережи та допомагай вам Господь
показать весь комментарий
12.01.2026 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сила!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:21 Ответить
Колумбійці в ******** містських боях... Двоякє відчуття...
12.01.2026 20:24
показать весь комментарий
12.01.2026 20:24 Ответить
Для Трампа, якщо полізе в Колумбію, сюрпрайз буде!
12.01.2026 20:38
показать весь комментарий
12.01.2026 20:38 Ответить
ФПВішкою по пиці Дельті...

невдобно буде.

.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:52 Ответить
Mui buenos amigos!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:31 Ответить
Дякуємо, хлопці. Бережи та допомагай вам Господь
12.01.2026 20:56
показать весь комментарий
12.01.2026 20:56 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
12.01.2026 21:05 Ответить
Коламбия пикчерс?!!
показать весь комментарий
12.01.2026 21:23 Ответить
!!!...
показать весь комментарий
12.01.2026 21:39 Ответить
Мене дивує, є сотні тисяч бажаючих по світу чому їх не можна набрати на контракт в ЗСУ?? А клята зєлупень ліквідує і ті інтернаціональні батальйони що є...
12.01.2026 22:16
показать весь комментарий
12.01.2026 22:16 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 22:42 Ответить
Нема нiяких "сотен тисяч". Всi, хто бажав залучитись до легiону вже в Українi.
13.01.2026 01:37
показать весь комментарий
13.01.2026 01:37 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
12.01.2026 22:45 Ответить
Смерть ворогам!!!
Якось бачив на заправці бус з бійцями)))
показать весь комментарий
13.01.2026 01:07 Ответить
Якби Зеля не крав гроші та не витрачав на безглузді візити, у нас було би найманців в рази більше.
13.01.2026 06:07
показать весь комментарий
13.01.2026 06:07 Ответить
 
 