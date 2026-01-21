РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15234 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
9 501 13

Россиянин снимает на видео тела своих ликвидированных соратников: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы"

В сети появилось видео, на котором российский захватчик демонстрирует результат встречи своего подразделения с Силами обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты из 127-го полка армии РФ надеялись на легкую прогулку, однако украинские воины быстро доказали, что для захватчиков в этой войне "хэппи-эндов" не предусмотрено.

На кадрах автор видео проходит мимо тел ликвидированных соратников, не сдерживая эмоций и нецензурной бранью. Особое внимание привлекает его комментарий о присутствии северокорейских военных в рядах оккупационных войск.

Ключевые моменты из видео:

  • Потери 127-го полка: Автор снимает позиции, устланные трупами российских военных.

  • Нарекания на "союзников": оккупант выражает возмущение тем, что гибнут именно россияне, а не привлеченные к войне наемники из КНДР.

  • Цитата захватчика: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы", — констатирует он реальное положение дел на поле боя.

Это видео является очередным подтверждением высокой интенсивности потерь в подразделениях РФ, которые бросают на штурмы украинских позиций. Несмотря на попытки Кремля привлечь иностранную силу, основную нагрузку "мясных штурмов" продолжают нести кадровые части и мобилизованные россияне.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

армія РФ КНДР знищення
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
а с'їпатися з України, шоби не дохнути, думок не було?
показать весь комментарий
21.01.2026 12:36 Ответить
+13
Йому нікуди біжать, він пішов за довгим рубльом підписавши контракт. Тепер тільки смерть і біла лада
показать весь комментарий
21.01.2026 12:39 Ответить
+13
Цікаво - ці слова корейці почують?...
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От ***... А шо такоє?
показать весь комментарий
21.01.2026 12:33 Ответить
а с'їпатися з України, шоби не дохнути, думок не було?
показать весь комментарий
21.01.2026 12:36 Ответить
Йому нікуди біжать, він пішов за довгим рубльом підписавши контракт. Тепер тільки смерть і біла лада
показать весь комментарий
21.01.2026 12:39 Ответить
от за ладу не факт
показать весь комментарий
21.01.2026 12:45 Ответить
Та ладно, заспокойся. Не новгород, не новосибірськ, не пітєр, і тим більше не мАцква. Всього лише ваша глубінная шобла, яку, на відімну від імпортних вузькооких, не шкода, бо своя, куди ж дінеться? Доведеться здихати.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:39 Ответить
Для кремля це сміття виходить дешевше за корейців
показать весь комментарий
21.01.2026 12:46 Ответить
Цікаво - ці слова корейці почують?...
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
ждун
показать весь комментарий
21.01.2026 13:33 Ответить
Усвідомлює,що дохнуть як худоба...
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
та кацапи й живуть гірше за худобу
саме тому зі злості й пхаються до нас
показать весь комментарий
21.01.2026 12:46 Ответить
пропоную спрямувати ваш войовничий запал у побудову росєюшки
і тоді всі житимуть
але ж кацапи нащадки моноголотатарів, вони не вміють будувати
показать весь комментарий
21.01.2026 12:48 Ответить
І це чудово шо дохните ви.
Здохніть ВСІ, расіянци, від мала до велика
показать весь комментарий
21.01.2026 12:50 Ответить
карєйцам ніззя дохнуть, ім єщьо марфушек сношать прідьоцца.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:56 Ответить
 
 