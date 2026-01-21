Россиянин снимает на видео тела своих ликвидированных соратников: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы"
В сети появилось видео, на котором российский захватчик демонстрирует результат встречи своего подразделения с Силами обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты из 127-го полка армии РФ надеялись на легкую прогулку, однако украинские воины быстро доказали, что для захватчиков в этой войне "хэппи-эндов" не предусмотрено.
На кадрах автор видео проходит мимо тел ликвидированных соратников, не сдерживая эмоций и нецензурной бранью. Особое внимание привлекает его комментарий о присутствии северокорейских военных в рядах оккупационных войск.
Ключевые моменты из видео:
-
Потери 127-го полка: Автор снимает позиции, устланные трупами российских военных.
-
Нарекания на "союзников": оккупант выражает возмущение тем, что гибнут именно россияне, а не привлеченные к войне наемники из КНДР.
-
Цитата захватчика: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы", — констатирует он реальное положение дел на поле боя.
Это видео является очередным подтверждением высокой интенсивности потерь в подразделениях РФ, которые бросают на штурмы украинских позиций. Несмотря на попытки Кремля привлечь иностранную силу, основную нагрузку "мясных штурмов" продолжают нести кадровые части и мобилизованные россияне.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
саме тому зі злості й пхаються до нас
і тоді всі житимуть
але ж кацапи нащадки моноголотатарів, вони не вміють будувати
Здохніть ВСІ, расіянци, від мала до велика