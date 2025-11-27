Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи
Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, начиная с 4-го класса. Как сообщает Цензор.НЕТ, решение приняли в рамках усиления сотрудничества с РФ, пишет Politico.
Образовательное сотрудничество и обмен студентами
Издание ссылается на российского министра Александра Козлова. Он похвастался, что сейчас около 600 северокорейцев изучают русский язык, а в России – 3000 школьников и 300 студентов университетов – корейский язык.
По его словам, в прошлом году 96 граждан КНДР были приняты в российские университеты, включая обучение в учреждении для подготовки дипломатов. В этом году 29 человек учатся на курсах геологии, готовятся будущие банкиры, энергетики и медики.
Россия также планирует построить образовательный центр в Северной Корее, где обучение будет проходить на русском языке.
КНДР помогает РФ воевать против Украины
Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году отношения между КНДР и РФ усилились.
"Северная Корея поставляет России оружие и отправляет войска для боевых действий на передовой и разминирования Курской области. Две самые продуктивные киберпреступные группы – российская "Гамаредон" и северокорейский коллектив "Лазар" – обмениваются ресурсами", – говорится в сообщении.
Также возобновились между странами и туристические потоки: российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.
Ранее мы писали:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тавалішю Пиню нє охоті хлєб і собачатіну покупать ... Нехай йдуть в утвль, хто плохо вчиться/ працює ?
Час вчити українську аби бути вільним народом, або північнокорейску для їх рабів.