Новости Сотрудничество КНДР и РФ
Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

КНДР: в школах ввели обязательное изучение русского языка

Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, начиная с 4-го класса. Как сообщает Цензор.НЕТ, решение приняли в рамках усиления сотрудничества с РФ, пишет Politico.

Образовательное сотрудничество и обмен студентами

Издание ссылается на российского министра Александра Козлова. Он похвастался, что сейчас около 600 северокорейцев изучают русский язык, а в России – 3000 школьников и 300 студентов университетов – корейский язык.

По его словам, в прошлом году 96 граждан КНДР были приняты в российские университеты, включая обучение в учреждении для подготовки дипломатов. В этом году 29 человек учатся на курсах геологии, готовятся будущие банкиры, энергетики и медики.

Россия также планирует построить образовательный центр в Северной Корее, где обучение будет проходить на русском языке.

КНДР помогает РФ воевать против Украины

Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году отношения между КНДР и РФ усилились.

"Северная Корея поставляет России оружие и отправляет войска для боевых действий на передовой и разминирования Курской области. Две самые продуктивные киберпреступные группы – российская "Гамаредон" и северокорейский коллектив "Лазар" – обмениваются ресурсами", – говорится в сообщении.

Также возобновились между странами и туристические потоки: российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.

Топ комментарии
+7
"Адіннарот"
27.11.2025 23:02 Ответить
+2
Бачте, для корейської і китайської у расіянців і щелепи підходять, сваї люді, адіннарот
27.11.2025 23:05 Ответить
+2
Мишебратья
27.11.2025 23:06 Ответить
"Адіннарот"
27.11.2025 23:02 Ответить
Бачте, для корейської і китайської у расіянців і щелепи підходять, сваї люді, адіннарот
27.11.2025 23:05 Ответить
Мишебратья
27.11.2025 23:06 Ответить
Чого не китайська?
27.11.2025 23:06 Ответить
Щоб китайці могли сказати "наса тама неть" 🧐
27.11.2025 23:13 Ответить
Тобто промисловий рівень по набору гарматного м'яса ??
Тавалішю Пиню нє охоті хлєб і собачатіну покупать ... Нехай йдуть в утвль, хто плохо вчиться/ працює ?
27.11.2025 23:11 Ответить
Сумний досвід комунікації і координації корейців і руssнi на фронті змушує їх
27.11.2025 23:20 Ответить
всіх на фронт? 🤓
27.11.2025 23:23 Ответить
У нас не обов'язкова , але чомусь в містах досі до 80% населення ригають на кацапському свинособачому язикє вбивць та гвалтівників українських дітей.
27.11.2025 23:29 Ответить
Європа спить і дарма.
Час вчити українську аби бути вільним народом, або північнокорейску для їх рабів.
27.11.2025 23:29 Ответить
Ще б пасувало щоб у відповідь в рашистких школах замість інгліша корейську почали вивчати
27.11.2025 23:30 Ответить
О, а потом через пару лет, там говорят на русском, значит это наша земля. И северных корейцев будут освобождать.
28.11.2025 00:09 Ответить
 
 