Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, начиная с 4-го класса. Как сообщает Цензор.НЕТ, решение приняли в рамках усиления сотрудничества с РФ, пишет Politico.

Образовательное сотрудничество и обмен студентами

Издание ссылается на российского министра Александра Козлова. Он похвастался, что сейчас около 600 северокорейцев изучают русский язык, а в России – 3000 школьников и 300 студентов университетов – корейский язык.

По его словам, в прошлом году 96 граждан КНДР были приняты в российские университеты, включая обучение в учреждении для подготовки дипломатов. В этом году 29 человек учатся на курсах геологии, готовятся будущие банкиры, энергетики и медики.

Россия также планирует построить образовательный центр в Северной Корее, где обучение будет проходить на русском языке.

КНДР помогает РФ воевать против Украины

Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году отношения между КНДР и РФ усилились.

"Северная Корея поставляет России оружие и отправляет войска для боевых действий на передовой и разминирования Курской области. Две самые продуктивные киберпреступные группы – российская "Гамаредон" и северокорейский коллектив "Лазар" – обмениваются ресурсами", – говорится в сообщении.

Также возобновились между странами и туристические потоки: российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.

