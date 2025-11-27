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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Російська стала обов’язковою у школах Північної Кореї

КНДР: у школах запровадили обов’язкове вивчення російської мови

Північна Корея запровадила обов’язкове вивчення російської мови у школах, починаючи з 4-го класу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили у рамках посилення співпраці з РФ, пише Politico.

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Освітня співпраця та обмін студентами

Видання посилається на російського міністра Олександра Козлова. Він похвалився, що зараз близько 600 північнокорейців вивчають російську, а в Росії – 3000 школярів та 300 студентів університетів – корейську мову.

За його словами, минулого року 96 громадян КНДР були прийняті до російських університетів, включно з навчанням у закладі для підготовки дипломатів. Цього року 29 осіб навчаються на курсах геології, готуються майбутні банкіри, енергетики та медики.

Росія також планує побудувати освітній центр у Північній Кореї, де навчання проходитиме російською мовою.

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КНДР допомагає РФ воювати проти України

Видання зазначає, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році відносини між КНДР та РФ посилилися.

"Північна Корея постачає Росії зброю та відправляє війська для бойових дій на передовій та розмінування Курської області. Дві найпродуктивніші кіберзлочинні групи – російська "Гамаредон" та північнокорейський колектив "Лазар" – обмінюються ресурсами", – йдеться у повідомленні.

Також відновилися між країнами й туристичні потоки: російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.

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Автор: 

КНДР (1347) росія (70371) школа (2313)
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Топ коментарі
+14
"Адіннарот"
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27.11.2025 23:02 Відповісти
+6
Бачте, для корейської і китайської у расіянців і щелепи підходять, сваї люді, адіннарот
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27.11.2025 23:05 Відповісти
+6
Мишебратья
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27.11.2025 23:06 Відповісти
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"Адіннарот"
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27.11.2025 23:02 Відповісти
Бачте, для корейської і китайської у расіянців і щелепи підходять, сваї люді, адіннарот
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27.11.2025 23:05 Відповісти
Мишебратья
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27.11.2025 23:06 Відповісти
Чого не китайська?
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27.11.2025 23:06 Відповісти
Щоб китайці могли сказати "наса тама неть" 🧐
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27.11.2025 23:13 Відповісти
Тобто промисловий рівень по набору гарматного м'яса ??
Тавалішю Пиню нє охоті хлєб і собачатіну покупать ... Нехай йдуть в утвль, хто плохо вчиться/ працює ?
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27.11.2025 23:11 Відповісти
Сумний досвід комунікації і координації корейців і руssнi на фронті змушує їх
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27.11.2025 23:20 Відповісти
всіх на фронт? 🤓
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27.11.2025 23:23 Відповісти
У нас не обов'язкова , але чомусь в містах досі до 80% населення ригають на кацапському свинособачому язикє вбивць та гвалтівників українських дітей.
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27.11.2025 23:29 Відповісти
Європа спить і дарма.
Час вчити українську аби бути вільним народом, або північнокорейску для їх рабів.
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27.11.2025 23:29 Відповісти
Ще б пасувало щоб у відповідь в рашистких школах замість інгліша корейську почали вивчати
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27.11.2025 23:30 Відповісти
О, а потом через пару лет, там говорят на русском, значит это наша земля. И северных корейцев будут освобождать.
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28.11.2025 00:09 Відповісти
В корейців кацапська стала обовʼязковою.
У відповідь кацапи скоро почнуть їсти собак.
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28.11.2025 01:32 Відповісти
Тим, хто буде добре вчитись, зроблять операцію на повіках для європейського вигляду.
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28.11.2025 09:14 Відповісти
На фото - Урфин Джус и заготовки его деревяных солдат
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28.11.2025 11:49 Відповісти
 
 