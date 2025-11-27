Російська стала обов’язковою у школах Північної Кореї
Північна Корея запровадила обов’язкове вивчення російської мови у школах, починаючи з 4-го класу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили у рамках посилення співпраці з РФ, пише Politico.
Освітня співпраця та обмін студентами
Видання посилається на російського міністра Олександра Козлова. Він похвалився, що зараз близько 600 північнокорейців вивчають російську, а в Росії – 3000 школярів та 300 студентів університетів – корейську мову.
За його словами, минулого року 96 громадян КНДР були прийняті до російських університетів, включно з навчанням у закладі для підготовки дипломатів. Цього року 29 осіб навчаються на курсах геології, готуються майбутні банкіри, енергетики та медики.
Росія також планує побудувати освітній центр у Північній Кореї, де навчання проходитиме російською мовою.
КНДР допомагає РФ воювати проти України
Видання зазначає, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році відносини між КНДР та РФ посилилися.
"Північна Корея постачає Росії зброю та відправляє війська для бойових дій на передовій та розмінування Курської області. Дві найпродуктивніші кіберзлочинні групи – російська "Гамаредон" та північнокорейський колектив "Лазар" – обмінюються ресурсами", – йдеться у повідомленні.
Також відновилися між країнами й туристичні потоки: російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.
Раніше ми писали:
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тавалішю Пиню нє охоті хлєб і собачатіну покупать ... Нехай йдуть в утвль, хто плохо вчиться/ працює ?
Час вчити українську аби бути вільним народом, або північнокорейску для їх рабів.
У відповідь кацапи скоро почнуть їсти собак.