КНДР хоче постачати в Росію ліки від усіх хвороб. Компанія-виробник перебуває під санкціями ООН, США та Євросоюзу

Північнокорейська фармацевтична компанія Pugang Pharmaceutical Company, відома своїми псевдоцілющими препаратами, зареєструвала новий бренд у Росії.

Як свідчать дані Роспатенту, в лютому дочірня структура корпорації Korea Pugang Trading Corporation, що знаходиться під санкціями ООН, США та Європейського Союзу за зв'язки з військовими підрядниками, подала заявку на реєстрацію в Росії препарату Royal Blood-Fresh, що позиціонується як засіб проти тромбозу із соєвих бобів. Плакати з її найвідомішим продуктом – Royal Blood-Fresh – можна побачити в універмагах Пхеньяну та сувенірних лавках, орієнтованих на іноземців, передає The Moscow Times.

Згідно з каталогом, Royal Blood-Fresh – це добавка, яка рекомендується під час тривалих перельотів для профілактики або лікування тромбозу глибоких вен. Вона пропонується на рейсах Air Koryo з Пекіна для більшої безпеки польоту і нібито допомагає "стати молодшими ​​та розумнішими". За межами Північної Кореї її відкинули як ненауковий "чудодійний засіб".

Компанія Pugang також відома поставками в Росію ін'єкційного засобу Kumdang-2 Injection, який виробник називає ефективним проти ВІЛ, коронавірусу, малярії, оперізувального лишая, свинячого грипу і навіть наркозалежності. Препарат позиціонується як "сироватка на основі червоного шестирічного кесонського женьшеню", вирощеного на землі, "збагаченої рідкісноземельними мікроелементами". Крім того, компанія стверджує, що до складу входять частки золота та платини.

Дедалі більше північнокорейських ліків з'являється на російському ринку. Фірма Oriental Instant Medicine Development Center у серпні подала заявку на реєстрацію марки Tongbanghangamso, заявленої як протираковий засіб на основі женьшеню. Місяцем пізніше та сама компанія зареєструвала бренд Angungsahyang, під яким просувають "універсальні ліки" від багатьох хвороб – від гіпертонії до порушень мови після інсульту.

У лютому Moksong Trading Company також одержала схвалення на реєстрацію свого товарного знаку в Росії. У заявці компанія вказала намір експортувати до РФ анальгетики, дезінфікуючі засоби та антибіотики. При цьому діяльність фірми вкрай різнобічна – вона займається не лише ліками для людей, а й кормовими добавками для тварин.

Із Moksong пов'язаний виробник будівельних матеріалів Ulmilbong, який у профільних виданнях рекламує себе також як виробника "женьшеньового спирту" та настоянок з молодих пантів. Він просуває засіб Angunguhwanghwan, який використовувався у КНДР для лікування легких форм COVID-19. Проте препарат містить важкі метали і може бути токсичним: у 2014 році у В'єтнамі його вилучили з ринку після того, як лабораторні тести виявили в ньому вміст свинцю, ртуті та миш'яку в тисячі разів вище за допустимі норми.

У серпні ще дві компанії – Ryongaksan Technology Trading Company та Chongryu Moran Trading Company, які виробляють медичне обладнання (у тому числі рентген-апарати та пристрої для фізіотерапії), також подали заявки на реєстрацію своїх брендів у Росії.

Партнерство між Москвою та Пхеньяном у галузі медицини розвивається на державному рівні. На початку листопада сторони підписали угоду щодо розширення співпраці в сфері охорони здоров'я. Документ передбачає підготовку північнокорейських медичних фахівців та поставки російських ліків та обладнання до КНДР.

У жовтні цього року стало відомо, що у Владивостоці (Росія) відкрито представництво компанії Bulgunbyol Technology Trading Company, яка, ймовірно, пов'язана з північнокорейською Red Star Technology Exchange Company – розробником національної операційної системи КНДР.

До того повідомлялося, що на тлі гострої нестачі кадрів у Росії, через яку владі РФ доводиться просити працівників у Північної Кореї, російські компанії активізували пошук перекладачів із корейської мови.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.