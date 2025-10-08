КНДР може розпочати експорт IT-спеціалістів до Росії

У Владивостоці (Росія) відкрито представництво компанії Bulgunbyol Technology Trading Company, яка, ймовірно, пов'язана з північнокорейською Red Star Technology Exchange Company – розробником національної операційної системи КНДР.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на NK News.

Як повідомляється, це перша північнокорейська компанія, зареєстрована в Росії 2025 року. Вона відкрилася, незважаючи на чинні санкції ООН, які забороняють громадянам КНДР отримувати дохід за кордоном.

Bulgunbyol (у перекладі з корейської – "Червона зірка") відкрилася 24 вересня за підтримки Торгово-промислової палати КНДР. За даними російського корпоративного реєстру СПАРК, компанія зареєстрована під назвою "Технічна зовнішньоторговельна компанія Pulynpel". Директором вважається Кім Чхоль Ен, у штаті – п'ять іноземних співробітників. Заявлений профіль діяльності – "вивчення ринку та дослідження громадської думки".

Red Star Technology Exchange Company відома як розробник операційної системи Red Star, остання версія якої (4.0) вийшла у 2018-2019 роках. Система побудована на базі Linux: на початку 2000-х вона імітувала інтерфейс Microsoft Windows, а 2013 року була перероблена під стиль macOS.

Експерт із кібербезпеки Джунаїд Алі зазначив, що офіс у Владивостоці навряд чи займатиметься поширенням ОС Red Star, яка в основному використовується всередині КНДР. На його думку, ключовою метою є "експорт IT-фахівців".

Це не перший випадок появи північнокорейських бізнес-структур на Далекому Сході Росії. У серпні 2024 року у Владивостоці було зареєстровано компанію Kumryun Trading Corporation, внесену до чорного списку ООН як пов'язану з Mining Development and Trading Corporation – головним торговцем зброєю КНДР та постачальником обладнання для ракет та інших озброєнь.

Раніше міністр енергетики Росії Сергєй Цивільов виступив із ініціативою щодо вирішення кадрової кризи в IT-галузі. Так, він заявив, що учасників розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України слід масово працевлаштовувати у високотехнологічні компанії.

На початку цього року повідомлялося, що російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

У липні повідомлялося, що на тлі гострої нестачі кадрів у Росії, через яку владі РФ доводиться просити працівників у Північної Кореї, російські компанії активізували пошук перекладачів із корейської мови.

До того стало відомо, що кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

У травні повідомлялося, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.