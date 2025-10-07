Російський уряд пропонує закрити дефіцит IT-фахівців учасниками окупаційної війни проти України

Міністр енергетики Росії Сергєй Цивільов виступив із ініціативою щодо вирішення кадрової кризи в IT-галузі. Так, він заявив, що учасників розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України слід масово працевлаштовувати у високотехнологічні компанії.

На думку міністра, "герої СВО" (як у Росії називають війну проти України, – ред.) здатні замінити IT-фахівців, які покинули Росію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передає The Moscow Times.

"Багато IT-фахівців у 2022 році втекли з Росії, і слава Богу", – сказав Цивільов.

Він додав, що "все вийшло і без них", оскільки "в країні залишилися найкращі кадри". Обґрунтовуючи свою ідею, Цивільов заявив про існування прямого зв'язку військового досвіду з технологічними компетенціями.

"Війна зараз – це теж IT, там використовуються різні технології, і учасники військових дій щодня показують свій досвід", – заявив він.

Ініціатива прозвучала на тлі катастрофічної нестачі IT-фахівців у Росії. За оцінками Мінцифри РФ, у 2024 році дефіцит кадрів у галузі сягав 700 тис. осіб, а цього року може зрости до 1 млн.

Пропозиція Цивільова відповідає курсу на інтеграцію учасників війни у ​​всі сфери життя в РФ. Російський президент Владімір Путін раніше називав "героїв СВО" "новою елітою" і неодноразово заявляв, що вони "мають виходити на провідні позиції" у бізнесі, держкомпаніях та держуправлінні.

У вересні 2025 року на зустрічі з лідерами фракцій у Держдумі РФ Путін знову наголосив на необхідності висувати таких людей на "керівні пости на федеральному рівні".

Раніше стало відомо, що російський уряд збирається суттєво скоротити податкові пільги для IT-галузі – міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв підтвердив плани збільшення тарифів на страхові внески для IT-компаній з 7,6% до 15%, а також скасування звільнення від ПДВ на купівлю програмного забезпечення з російського реєстру.

На початку цього року повідомлялося, що російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою.