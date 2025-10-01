Російський уряд різко підвищить податки для IT-компаній через проблеми з бюджетом

Російський уряд збирається суттєво скоротити податкові пільги для IT-галузі – міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв підтвердив плани збільшення тарифів на страхові внески для IT-компаній з 7,6% до 15%, а також скасування звільнення від ПДВ на купівлю програмного забезпечення з російського реєстру.

За словами Шадаєва, такі заходи викликані "існуючими бюджетними обмеженнями", передає The Moscow Times.

Шадаєв зазначив, що "багато років уряд послідовно розширював обсяги підтримки IT-галузі – поки була така можливість".

Однак, додав він, "зараз загальна ситуація справді непроста".

Шадаєв визнав, що рішення про скорочення пільг стало для багатьох несподіваним і закликав компанії "оперативно переглядати та коригувати свої продуктові плани". При цьому він висловив упевненість, що "накопичений за ці роки запас міцності дозволить зберегти амбіції та необхідний драйв".

Податкові пільги для IT-галузі Росії було запроваджено в 2020 році, коли податок на прибуток знизився з 20% до 3%, а страхові внески – з 14% до 7,6%. У 2022 році у відповідь на міжнародні санкції російська влада тимчасово обнулила податок на прибуток і звільнила розробників від ПДВ. 2025 року IT-компанії вже сплачують податок на прибуток за підвищеною ставкою 5%.

Рішення про підвищення податків для IT-сектору ухвалюється на тлі значного дефіциту бюджету Росії. Згідно з проєктом федерального бюджету на 2026-2028 роки, у 2026 році дефіцит складе 3,79 трлн руб. (1,6% ВВП), що значно вище закладеного раніше рівня в 2,18 трлн руб. (0,9% ВВП). 2027 року дефіцит прогнозується на рівні 3,19 трлн руб. (1,2% ВВП), а в 2028 році – 3,51 трлн руб. (1,3% ВВП). Бюджет 2025 року був зведений з дефіцитом 5,7 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

До того Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

Зі свого боку голова наглядової ради російської "Московської біржі" Сергєй Швецов закликав готуватися до того, що федеральний бюджет РФ залишатиметься мілітарним ще довгі роки, оскільки Росії потрібно буде відновлювати запаси та інфраструктуру й займатися переозброєнням.